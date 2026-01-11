అమరావతి నిర్మాణం ఇక ఆగదని అర్థమైంది.. అందుకే జగన్ అక్కసు : మంత్రి నారాయణ
నవ్యాంధ్ర రాజధాని నిర్మాణ పనులు రేయింబవుళ్ళు శరవేగంగా సాగుతున్నాయని, ఈ పనులు ఇక ఆగేలా లేవని భావించే అమరావతిపై వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి మరోమారు తన అక్కసును వెళ్లగక్కారని ఏపీ పట్టణాభివృద్ది శాఖామంత్రి పి.నారాయణ అన్నారు. కూటమి ప్రభుత్వ హయాంలో అన్ని జిల్లాల్లో శరవేగంగా సాగుతున్న అభివృద్ధి పనులను చూసిన జగన్తో పాటు ఆయన పార్టీ నేతలంతా ఓర్వలేకపోతున్నారన్నారు. ఆదివారం నెల్లూరు జిల్లాలో పలు అభివృద్ధి పనులకు ఆయన శంకుస్థాపనలు చేశారు.
ఈ సందర్భంగా ఆయన విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, అభివృద్ధి పనుల వేగం పుంజుకోవడంతో ప్రజల్లో ఆనందం కనిపిస్తోంది. ఇకనైనా ప్రభుత్వంపై జగన్, వైకాపా నేతలు విమర్శలు మానుకోవాలి. ఎన్ని కుట్రలు చేసినా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ఆగవు. అభివృద్ధి చెందిన చాలా దేశాల్లో రాజధానులు నది ఒడ్డునే ఉన్నాయి. అన్ని విధాలుగా సౌకర్యాలు అందుబాటులో ఉన్న ప్రాంతం అమరావతి. జాతీయ రహదారి, పోర్టు, రైల్వేస్టేషన్ దగ్గరలో ఉన్నాయి అని మంత్రి గుర్తుచేశారు.
నవ్యాంధ్ర రాజధాని అమరావతిని రివర్ బేసిన్లో నిర్మిస్తున్నారంటూ జగన్ మోహన్ రెడ్డి తాజాగా జాతీయ మీడియాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో పేర్కొనడం హాస్యాస్పదంగా ఉందన్నారు. ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ కూర్చొంటే అదే రాజధాని అవుతుందని జగన్ చేసిన కామెంట్స్ విని ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారన్నారు. కోట్లాది మంది ప్రజలు ఉండే నవ్యాంధ్రకు రాజధాని అక్కర్లేదని జగన్ అంటున్నారన్నారు. మరి ఆయనకు మూడు రాష్ట్రాల్లో ప్యాలెస్లు ఎందుకు, ఒక్కచోట ప్యాలెస్ కట్టుకుంటే సరిపోదా అని ప్రశ్నించారు.
అంతేకాకుండా, ప్రపంచంలో అభివృద్ధి చెందిన నగరాలెన్నో నదీ ఒడ్డున ఉంటే.. నదీ గర్భంలో అమరావతి అని జగన్ అవగాహనారాహిత్యంతో మాట్లాడుతున్నారని మంత్రి నారాయణ ధ్వజమెత్తారు. రివర్ బెడ్కి రివర్ బేసిన్కు జగన్ తేడా తెలుసుకోవాలని ఎద్దేవా చేశారు. వైకాపా సీనియర్ నేత సజ్జల రామకృష్ణారెడ్డి హైదరాబాద్, అమరావతి సచివాలయాలను పోల్చి విమర్శలు చేస్తుండటం దుర్మార్గమని మండిపడ్డారు.
హైదరాబాద్ సచివాలయం మంత్రులు, కార్యదర్శులకే పరిమితమని నారాయణ గుర్తుచేశారు. అమరావతి సచివాలయంలో మంత్రులు, కార్యదర్శులతో పాటు శాఖాధిపతులు, వారి సిబ్బంది కూడా ఒకే చోట ఉంటారని వివరించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దూరదృష్టితో అమరావతి నిర్మాణం చేస్తున్నారని పేర్కొన్నారు.