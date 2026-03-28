సమాజానికి వైకాపా హానికరం : మంత్రి పయ్యావుల కేశవ్
ఏపీలోని మాజీ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి సారథ్యంలోని వైకాపా ఈ సమాజానికి అత్యంత హానికరం అని రాష్ట్ర విద్యాశాఖామంత్రి పయ్యావుల కేశవ్ ఆరోపించారు. శనివారం ప్రత్యేకంగా సమావేశమైన ప్రత్యేక అసెంబ్లీ సమావేశంలో రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా పయ్యావుల మాట్లాడుతూ, రాష్ట్ర భవిష్యత్ను నాశనం చేసేలా గత వైకాపా ప్రభుత్వం 3 రాజధానుల నాటకమాడిందని మండిపడ్డారు.
రాష్ట్రాన్ని జగన్ రాజకీయంగానే చూశారని మండిపడ్డారు. వైకాపా హయాంలో రాష్ట్రానికి ఒక్క పెట్టుబడి అయినా సాధించారా? అని ప్రశ్నించారు. రాష్ట్రాభివృద్ధి కోసం చంద్రబాబు రాత్రింబవళ్లు కష్టపడుతున్నారని చెప్పారు.
'అమరావతి రాజధాని కోసం రైతులు స్వచ్ఛందంగా ముందుకొచ్చి భూములిచ్చారు. ఈ సమాజానికి వైకాపా హానికరమని ప్రజలంతా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. రాజధానికి శాశ్వతంగా రక్షణ కల్పించేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం. రాష్ట్రానికి రాజధాని ఏదో చెప్పుకోలేని స్థితికి జగన్ తెచ్చారు. ఈ సభలో జరిగిన చర్చ మొత్తాన్ని జగన్ చూడాలని కోరుతున్నా. అప్పుడైనా జగన్ మారుతారేమో చూడాలి' అని పయ్యావుల అన్నారు.
జగన్కు ప్రజలు బ్లాక్ బస్టర్ బొమ్మ చూపించారు .. మరిచిపోతే ఎలా? మంత్రి నారా లోకేశ్
గత ఎన్నికల్లో వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డికి ప్రజలు బ్లాక్ బస్టర్ బొమ్మ చూపించారని, దాన్ని యేడాదిన్నర కాలంలోనే మరిచిపోతే ఎలా అంటూ ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. తాను త్వరలో చేపట్టే పాదయాత్రలో చంద్రబాబుకు సినిమా చూపిస్తానంటూ జగన్ చేసిన వ్యాఖ్యలపై నారా లోకేశ్ స్పందించారు.
పాదయాత్రతో చంద్రబాబుకు సినిమా చూపిస్తా అని జగన్ అంటున్నారు. ప్రజలు జగన్కు చూపించిన బ్లాక్బస్టర్ సినిమా సరిపోలేదేమో. జగన్ చూపిస్తానంటున్న సినిమా 11 రోజులు కూడా ఆడదని ఎద్దేవా చేశారు.
రాజధాని అమరావతికి చట్టబద్ధత కల్పించే తీర్మానం కోసం అసెంబ్లీ ప్రత్యేక సమావేశం పెడితే వైకాపా సభ్యులు హాజరుకాలేదని, ఆ పార్టీ అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి తన రెండో విడిది బెంగుళూరుకు ఒక్క రోజు ముందే చెక్కేశారన్నారు. దీంతో ఆయనతో పాటు ఆ పార్టీ ఎమ్మెల్యేల చిత్తశుద్ధి ఏంటో వారి వైఖరితోనే తెలుస్తోందని విమర్శించారు.
అమరావతి తీర్మానాన్ని రాష్ట్ర ప్రజలంతా హర్షిస్తున్నారు. మరోసారి తుగ్లక్ చర్యలు చూసేందుకు సిద్ధంగా లేరు. అమరావతికి చట్టబద్ధత తీర్మానాన్ని ఏప్రిల్ 2న పార్లమెంట్లో పెట్టే అవకాశం ఉంది. దీనిపై అక్కడైనా వైకాపా తన వైఖరి చెబుతుందో లేదో? అని లోకేశ్ అన్నారు.