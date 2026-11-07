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  4. AP MPTC elections, Is it possible to claim that a winning candidate has lost, RK Roja-s protest, police dragging her away, video
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Saturday, 7 November 2026 (22:12 IST)

గెలిచిన అభ్యర్థిని ఓడిపోయాడని చెప్పడం సాధ్యమేనా? రోజా ఆందోళన, ఈడ్చుకెళ్లిన పోలీసులు, వీడియో

RK Roja-s protest
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 7 Nov 2026 (22:18 IST)
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మాజీమంత్రి, వైసిపి నాయకురాలు ఆర్కే రోజా ఎన్నికల అధికారులపై తీవ్ర ఆరోపణలు చేసారు. నగరి నియోజకవర్గం పరిధిలోని ఎంపిటిసి, జడ్పిటిసి ఓట్ల లెక్కింపు ముగిశాక ఇల్లాత్తూరు ఎంపీటిసీ స్థానంలో వైసిపి అభ్యర్థి గెలిస్తే, తెదేపా అభ్యర్థి గెలిచినట్లు అధికారులు చెప్పారంటూ రోజా ఆందోళకు దిగారు. కౌంటింగ్ కేంద్రం వద్ద రోడ్డుపై బైఠాయించి కూటమి ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేసారు.
 
పోలీసుల జులుం అంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసారు. రోడ్డుపై కూర్చుని ఆందోళన చేస్తుండటంతో ట్రాఫిక్ అంతరాయం కలుగుతుందనీ, రోడ్డుపై నుంచి ఖాళీ చేయాలంటూ పోలీసులు విన్నవించినా ఆమె అక్కడే కూర్చున్నారు. దీనితో మహిళా పోలీసులు రోజాను బలవంతంగా అక్కడి నుంచి ఈడ్చుకెళ్లి కారులో కూర్చోబెట్టారు. ఇంతలో ఓ కార్యకర్త కారులోపల నుంచి రోజాకి మంచినీళ్ల బాటిల్ ఇచ్చాడు. ఆగ్రహంతో ఆ బాటిల్ ను విసిరికొట్టారు రోజా. రోజా- పోలీసులు పెనుగులాటకి సంబంధించిన వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.
 
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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