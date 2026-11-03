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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (15:14 IST)

ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికలు : తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో తుడిచిపెట్టుకుపోయిన వైకాపా

ycp - tdp flags
Written By: ఠాగూర్
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (15:14 IST)
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ఏపీ మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాలు మంగళవారం వెలువడుతున్నాయి. ఈ ఫలితాల్లో వైకాపా పార్టీకి గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ముఖ్యంగా, అత్యంత కీలకమైన జిల్లాల్లో ఒకటైన తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో వైకాపా పూర్తిగా తుడుచిపెట్టుకునిపోయింది. ఈ జిల్లాలోని అని స్థానాల్లో టీడీపీ కూటమి అభ్యర్థులు విజయభేరీ మోగించే దిశగా సాగుతున్నారు. 
 
జిల్లా వ్యాప్తంగా 96 కౌన్సిలర్‌ స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగగా.. వైకాపా మూడు చోట్ల మాత్రమే ఆ పార్టీ అభ్యర్థులు గెలుపొందారు. మండపేటలో 36కి 36 వార్డులను కూటమి కైవసం చేసుకుంది. కొవ్వూరులో 28కి 27 చోట్ల విజయం సాధించింది. ఒక చోట స్వతంత్ర అభ్యర్థి గెలిచారు. నిడదవోలులో 32 వార్డులకుగాను 14 చోట్ల జనసేన, 13 చోట్ల తెదేపా, ఒక చోట భాజపా జయకేతనం ఎగురవేశాయి. మూడు చోట్ల వైకాపా గెలిచింది. మరో వార్డులో స్వతంత్ర అభ్యర్థి విజయం సాధించారు. 
 
మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు : ఆధిక్యంలో కూటమి నేతలు 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మున్సిపల్ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు కొనసాగుతోంది. తొలుత పోస్టల్ బ్యాలెట్ ఓట్లు లెక్కించారు. అనతరం వార్డులు / డివిజన్ల వారీగా కౌంటింగ్ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటివరకు వెల్లడైన వివరాల ప్రకారం.. అత్యధిక స్థానాల్లో కూటమి ఆధిక్యంలో ఉంది. విశాఖపట్నంలో కూటమి మేయరు అభ్యర్థి ముక్కా శ్రావణి, గుంటూరులో కోవెలమూడి లక్ష్మీ అపర్ణ, విజయనగరంలో అవనాపు భార్గవి, చిత్తూరులో కఠారి హేమలత, కర్నూలులో విజయ ప్రత్యూష, ఏలూరులో జనసేన మేయర్ అభ్యర్థి రెడ్డి అప్పలనాయుడు ఆధిక్యంలో కొనసాగుతున్నారు. 
 
మున్సిపాలిటీల్లోనూ కూటమికే ఆధిక్యం దక్కుతోంది. నర్సీపట్నం, పెనుకొండ, వెంకటగిరి, నందిగామ, పలమనేరు, జగ్గయ్యపేట, నందికొట్కూరు, సూళ్లూరుపేట, నాయుడుపేట, నూజివీడు, మార్కాపురం, ఎమ్మిగనూరు, మాచర్ల, డోన్‌, బొబ్బిలి, పలమనేరు, పెద్దాపురం, ఇచ్ఛాపురం, పలాస మున్సిపాలిటీల్లో తెదేపా ముందంజలో కొనసాగుతోంది. అమలాపురం, మడకశిర, నరసాపురం, తిరువూరు, గొల్లప్రోలు, సామర్లకోట, తెనాలి, ముమ్మిడివరం, పిఠాపురం, చిలకలూరిపేట, పుత్తూరు, పెడన, పుట్టపర్తిలో జనసేన.. గిద్దలూరు, ఎలమంచిలిలో భారతీయ జనతా పార్టీలు లీడ్‌లో ఉన్నాయి. 
 
మరోవైపు, తొలుత పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ ఓట్లు లెక్కించారు. ఇప్పటివరకు వెల్లడైన ఫలితాల ప్రకారం.. అన్ని చోట్లా కూటమి ఆధిక్యంలో కొనసాగుతోంది. విశాఖపట్నం(జీవీఎంసీ)లో కూటమి మేయర్‌ అభ్యర్థి ముక్కా శ్రావణికి 125 ఓట్ల ఆధిక్యం లభించింది. జీవీఎంసీలో మొత్తం 747 పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ ఓట్లు ఉండగా.. టీడీపీకి 351, వైకాపాకు 226, ఇతరులకు 170 ఓట్లు పోలయ్యాయి. చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మున్సిపాలిటీలో 15 పోస్టల్‌ బ్యాలెట్‌ ఓట్లు ఉండగా.. అన్నీ టీడీపీ ఛైర్మన్‌ అభ్యర్థి రాజ్‌కుమార్‌కే పడ్డాయి. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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