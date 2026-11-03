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  4. AP Municipal Election Results 2026 Live: TDP Leads in 8 GVMC Wards
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 3 November 2026 (12:38 IST)

జీవీఎంసీ ఎన్నికల ఓట్ల లెక్కింపు.. ఆధిక్యంలో టీడీపీ, వైకాపాకు రెండో స్థానం

AP Municipal Election Results
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 3 Nov 2026 (12:38 IST)
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AP Municipal Election Results
గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీవీఎంసీ) రెండవ సాధారణ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఓట్ల లెక్కింపు మంగళవారం ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రారంభమైంది. ఇందుకోసం విశ్వవిద్యాలయానికి చెందిన ఉత్తర మరియు దక్షిణ ప్రాంగణాల్లో 113 లెక్కింపు కేంద్రాలను, 1,507 లెక్కింపు టేబుళ్లను ఏర్పాటు చేశారు.
 
ఉదయం 8:50 గంటల సమయానికి, మేయర్ పదవికి జరిగిన పోటీలో తెలుగుదేశం పార్టీ (TDP) 53 ఓట్లను, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (YSRCP) 29 ఓట్లను, కాంగ్రెస్ పార్టీ 2 ఓట్లను, ఇతర అభ్యర్థులు 31 ఓట్లను సాధించారు. వార్డుల వారీగా చూస్తే, టీడీపీ ఎనిమిది వార్డుల్లో, వైసీపీ ఐదు వార్డుల్లో, జనసేన రెండు వార్డుల్లో, భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) ఒక వార్డులో, ఒక స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఒక వార్డులో ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. ఉదయం 8 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది.
 
ఇందుకోసం ఏయూ నార్త్ క్యాంపస్‌లో ఎనిమిది బ్లాకులు, సౌత్ క్యాంపస్‌లో రెండు బ్లాకులను ఏర్పాటు చేశారు. ఓట్ల లెక్కింపు విధుల్లో సుమారు 5,000 మంది సిబ్బందిని నియమించారు. అభ్యర్థులు మరియు ఎన్నికల ఏజెంట్ల సమక్షంలో ఉదయం 6 గంటలకు అధికారులు స్ట్రాంగ్ రూమ్‌లను తెరిచారు. 
 
పోస్టల్ బ్యాలెట్ల లెక్కింపుతో ప్రక్రియ మొదలైంది. ఉదయం 8:30 గంటల సమయానికి 23, 43, 56, 89వ వార్డులకు సంబంధించి పోస్టల్ బ్యాలెట్ల లెక్కింపు పూర్తయింది. ఓట్ల లెక్కింపును గరిష్టంగా రెండు రౌండ్లలో పూర్తి చేసేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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