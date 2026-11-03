ప్రతిపక్షాలకు పోటీ చేసే అవకాశం ఇవ్వకుండా గెలిచారు.. బాబుపై జగన్ ఫైర్
ప్రతిపక్షాలకు పోటీ చేసే అవకాశం కూడా లేకుండా చేసి, ఎన్నికల్లో విజయం సాధించినందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, పోలీసు యంత్రాంగం, రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్లపై వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి విమర్శలు గుప్పించారు. పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో ఎన్డీయే అభ్యర్థులు ఏకపక్ష విజయం సాధించడంపై జగన్ తీవ్ర అసహనం వ్యక్తం చేశారు.
ఎన్నికల్లో పోటీ చేసే అవకాశం ప్రతిపక్షానికి ఏమాత్రం దక్కకుండా చూసుకోవడం ద్వారా, మీరు ఎన్నికల్లో ఎంత అద్భుతంగా గెలవవచ్చో నిరూపించారు. నామినేషన్... పూర్తిగా అపహరణకు గురైంది, ఉపసంహరణ హైజాక్కు గురైందంటూ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. ఇవి ఎన్నికలు కావు, కేవలం ఎంపికలు మాత్రమే. ఎన్నికల సంస్కరణల అవసరం ఇంత స్పష్టంగా ఎప్పుడూ కనిపించలేదు.. అంటూ ఎక్స్ ఖాతాలో జగన్ ఏకిపారేశారు.
గ్రేటర్ విశాఖపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (జీవీఎంసీ) రెండవ సాధారణ ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఓట్ల లెక్కింపు మంగళవారం ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయంలో ప్రారంభమైంది. ఇందుకోసం విశ్వవిద్యాలయానికి ప్రాంగణాల్లో 113 లెక్కింపు కేంద్రాలను, 1,507 లెక్కింపు టేబుళ్లను ఏర్పాటు చేశారు. ఉదయం 8:50 గంటల సమయానికి, మేయర్ పదవికి జరిగిన పోటీలో తెలుగుదేశం పార్టీ (టీడీపీ) 53 ఓట్లను, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైకాపా) 29 ఓట్లను, కాంగ్రెస్ పార్టీ 2 ఓట్లను, ఇతర అభ్యర్థులు 31 ఓట్లను సాధించారు.
వార్డుల వారీగా చూస్తే, టీడీపీ ఎనిమిది వార్డుల్లో, వైఎస్సార్సీపీ ఐదు వార్డుల్లో, జనసేన రెండు వార్డుల్లో, భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ) ఒక వార్డులో, ఒక స్వతంత్ర అభ్యర్థి ఒక వార్డులో ఆధిక్యంలో ఉన్నారు. ఉదయం 8 గంటలకు ఓట్ల లెక్కింపు ప్రారంభమైంది. ఇందుకోసం ఏయూ నార్త్ క్యాంపస్లో ఎనిమిది బ్లాకులు, సౌత్ క్యాంపస్లో రెండు బ్లాకులను ఏర్పాటు చేశారు.
ఓట్ల లెక్కింపు విధుల్లో సుమారు 5,000 మంది సిబ్బందిని నియమించారు. అభ్యర్థులు, ఎన్నికల ఏజెంట్ల సమక్షంలో ఉదయం 6 గంటలకు అధికారులు స్ట్రాంగ్ రూమ్లను తెరిచారు.
పోస్టల్ బ్యాలెట్ల లెక్కింపుతో ప్రక్రియ మొదలైంది. ఉదయం 8:30 గంటల సమయానికి 23, 43, 56, 89 వార్డులకు సంబంధించి పోస్టల్ బ్యాలెట్ల లెక్కింపు పూర్తయింది. ఓట్ల లెక్కింపును గరిష్టంగా రెండు రౌండ్లలో పూర్తి చేసేలా ఏర్పాట్లు చేశారు.