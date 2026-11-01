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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 1 November 2026 (09:26 IST)

ఏపీలో పుర పోరు.. పోలింగ్‌ ప్రారంభం - పులివెందులలో టెన్షన్ టెన్షన్

Gram Panchayat Polling
Written By: ఠాగూర్
Updated: Sun, 1 Nov 2026 (09:26 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా, నవంబరు ఒకటో తేదీన పోలింగ్ ప్రారంభమైంది. 92 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఆదివారం ఉదయం 7 గంటల నుంచి సాయంత్రం 5 వరకు పోలింగ్‌ జరుగనుంది. మొత్తం 10,262 మంది పోటీ చేస్తున్న ఈ ఎన్నికల్లో 99.36 లక్షల మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. ఓటు వేసేందుకు వెళ్లేటప్పుడు ఎన్నికల సంఘం నిర్దేశించిన 12 రకాల ప్రత్యామ్నాయ గుర్తింపు కార్డుల్లో ఏదైనా ఒకటి తప్పనిసరిగా తీసుకెళ్లాలి. ఈ నెల 3న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు.
 
గత 2024 సార్వత్రిక ఎన్నికలకు మించిన విజయం సాధించి వైకాపాను కోలుకోలేని దెబ్బతీయాలన్న పట్టుదలతో అధికార కూటమి పావులు కదుపుతోంది. ఆ ఎన్నికల్లో ఎదురైన ఘోర పరాభవం నుంచి బయటపడి ఉనికిని చాటుకోవాలన్న లక్ష్యంతో వైకాపా పోరాడుతోంది. 
 
వైకాపా ఐదేళ్ల పాలనలో విధ్వంసం చేసిన వ్యవస్థల్ని మళ్లీ గాడిన పెట్టి, రాష్ట్ర అభివృద్ధిని పట్టాలెక్కించడం.. ఈ రెండున్నరేళ్లలో సంక్షేమం, అభివృద్ధికి సమప్రాధాన్యమిచ్చి ముందుకెళుతున్న కూటమి ప్రజా తీర్పు కోరుతోంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లోనూ కూటమిని గెలిపిస్తే రాష్ట్రంలో ట్రిపుల్‌ ఇంజిన్‌ పాలన వస్తుందని, అభివృద్ధి పరుగులు తీస్తుందని భరోసా ఇస్తోంది. ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు, విమర్శలే ప్రధాన ఆయుధాలుగా వైకాపా ప్రజల్లోకి వెళ్లింది.
 
13 నగరపాలక సంస్థలు 87 పురపాలక సంఘాలు, నగర పంచాయతీలకు ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. వాటిలో 17 పురపాలక సంఘాలు/నగర పంచాయతీల ఛైర్‌పర్సన్‌ స్థానాలతో పాటు, ఎనిమిది చోట్ల మొత్తం వార్డుల్ని కూడా ఏకగ్రీవంగా గెలుచుకున్న కూటమి పురపోరులో ఆరంభంలోనే ఆధిపత్యం సాధించింది. 
 
వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్‌ సొంత జిల్లా వైఎస్సార్‌ కడపలో ఆరు మున్సిపాలిటీలు, నగర పంచాయతీల ఛైర్‌పర్సన్‌ పోస్టుల్ని, కడప నగరపాలక సంస్థలో 66 డివిజన్లకుగాను 52 ఏకగ్రీవంగా గెలచుకుని, వైకాపాను ఆత్మరక్షణలోకి నెట్టింది. వైకాపా చాలా చోట్ల, ముఖ్యంగా రాయలసీమ జిల్లాల్లోనూ పోటీ చేసేందుకు అభ్యర్థుల్ని వెతుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. 
 
పోటీ హోరాహోరీగా ఉన్న చోట ఇరుపక్షాలు సర్వశక్తులూ ఒడ్డాయి. ఓటర్లకు పోటాపోటీగా డబ్బులు పంచాయి. విజయవాడ, చీరాల, నెల్లిమర్ల, సాలూరుల్లో మేయర్, ఛైర్‌పర్సన్‌ పోస్టులకు త్రిముఖ పోటీ నెలకొంది.
 
మరోవైపు, కడప జిల్లా పులివెందుల మున్సిపాలిటీ 18 వార్డు యర్రగుడిపల్లి వద్ద వైకాపా, తెదేపా వర్గీయుల మధ్య తోపులాట చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టారు. కడపలోని మానస కల్యాణ మండపం వద్ద ఏజెంట్ల పత్రాలను గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు చించివేశారు. దీంతో గందరగోళం నెలకొంది.  
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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