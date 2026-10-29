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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 29 October 2026 (14:36 IST)

AP Municipal Elections: కడప, ఏలూరు మేయర్ ఎన్నికలు.. వైకాపాకు కలిసొస్తుందా?

YSRCP
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 29 Oct 2026 (14:36 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ పురపాలక ఎన్నికలు అధికార కూటమికి, వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (వైఎస్ఆర్సీపీ)కి ఒక కీలక పరీక్షగా మారాయి. పట్టణ రాజకీయాల్లో తమ స్థానాన్ని పటిష్టం చేసుకోవాలని ఇరు పక్షాలు చూస్తున్నందున, కడప, ఏలూరు మేయర్ ఎన్నికలు ప్రత్యేకంగా అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నాయి.
 
వైఎస్ఆర్సీపీ అభ్యర్థి గంటా మోహన్ రావుపై జనసేన నాయకుడు రెడ్డి అప్పళనాయుడు కూటమి ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్నారు. స్థానిక రాజకీయాల్లో అప్పళనాయుడికి ఉన్న సుదీర్ఘ అనుభవం, అలాగే టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బడేటి చంటి, ఎంపీ పుట్టా మహేష్ యాదవ్‌ల మద్దతు కూటమి ప్రచారాన్ని బలోపేతం చేశాయి. 
 
సీట్ల కేటాయింపుపై మొదట్లో తలెత్తిన విభేదాలు స్థానిక టీడీపీ విభాగంలో ఉద్రిక్తతలకు దారితీసినప్పటికీ, కూటమి నాయకుల మధ్య సమన్వయం మెరుగుపడింది. వైఎస్ఆర్సీపీ మైనారిటీ, బీసీ, ఎస్సీ వర్గాల్లోని తన సాంప్రదాయ మద్దతుపై ఆధారపడుతోంది. అయితే, గత పురపాలక పరిపాలనపై ఉన్న ఆందోళనలు, తాగునీటి కలుషిత ఘటన పార్టీకి సవాళ్లుగా మిగిలిపోయాయి.
 
ఏలూరులోని 62 డివిజన్లలో ఈ కూటమికి సంస్థాగతమైన ఆధిక్యం ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. క్షేత్రస్థాయిలో ఉన్న ఈ మద్దతును కూటమి ఎంత సమర్థవంతంగా ఓట్లుగా మారుస్తుందనే దానిపై అప్పళనాయుడు గెలుపు అవకాశాలు ఆధారపడి ఉన్నాయి.
 
వైఎస్సార్‌సీపీ కంచుకోటపై కూటమి గురి
వైఎస్ కుటుంబంతో సుదీర్ఘ అనుబంధం కారణంగా కడప రాజకీయంగా కీలకమైన పోరాట క్షేత్రంగా నిలిచింది. 27 ఏళ్ల విరామం తర్వాత జిల్లా పరిషత్ చైర్‌పర్సన్ పదవిని కైవసం చేసుకున్న టీడీపీ నేతృత్వంలోని కూటమి, ఇటీవల సాధించిన విజయాలను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లాలని చూస్తోంది.
 
సుమారు 50 డివిజన్లలో ఏకగ్రీవ విజయాలు సాధించడం కూటమి స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసింది. మేయర్ సీటును దక్కించుకోవడానికి టీడీపీ అభ్యర్థి ఎన్. సువర్ణ స్థానిక నాయకత్వం, సంస్థాగత మద్దతుపై ఆశలు పెట్టుకున్నారు.
 
వైఎస్సార్‌సీపీ బండి దీప్తిని బరిలోకి దింపింది. మైనారిటీ, ఎస్సీ, బీసీ వర్గాల్లోని తమ సాంప్రదాయ మద్దతుపై ఆ కూటమి ఆధారపడుతోంది.ఈ పోటీ వైఎస్సార్‌సీపీకి ప్రత్యేకంగా కీలకం. ఎందుకంటే కడపలో ఎదురుదెబ్బ తగిలితే అది పురపాలక సంఘం పరిధిని దాటి రాజకీయ పరిణామాలకు దారితీస్తుంది. కూటమికి, ఈ విజయం పార్టీకి సాంప్రదాయకంగా కంచుకోట అయిన ప్రాంతంలో ఒక పెద్ద ముందడుగు అవుతుంది. 
 
విజయవాడ, నెల్లూరు, తిరుపతి, విశాఖపట్నంలో జరగనున్న ఎన్నికలు రాష్ట్ర రాజకీయ ముఖచిత్రాన్ని ప్రభావితం చేయనున్నాయి. విజయవాడలో ఏబీ వెంకటేశ్వరరావు ప్రవేశం స్థానిక ఎన్నికల సమీకరణాలను మార్చవచ్చు. నెల్లూరులో టీడీపీ, జనసేనల మధ్య సమన్వయం కీలక పాత్ర పోషించనుంది. 
 
తిరుపతి - విశాఖపట్నంలో అభ్యర్థుల బలం, బూత్ స్థాయి సమీకరణాలు నిర్ణయాత్మక అంశాలుగా మారనున్నాయి. ఈ నాలుగు నగరాలతో పాటు కడప, ఏలూరులలో జరగనున్న మేయర్ ఎన్నికలు, కూటమి యొక్క సంస్థాగత బలాన్ని తమ సాంప్రదాయ ఓటు బ్యాంకును కాపాడుకోవడంలో వైఎస్సార్సీపీ సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించనున్నాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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