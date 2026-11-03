అపుడు ఈవీఎంలను నిందించారు.. ఇపుడు ఎవరిని నిందిస్తారు? వైకాపాకు పవన్ ప్రశ్న
గత సార్వత్రిక ఎన్నికల సమయంలో టీడీపీ కూటమి విజయాన్ని వైకాపా అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి వక్రీకరించారని, ఈవీఎంలతో మాయ చేసి గెలిచారంటూ హేళన చేశారని, మరి ఇపుడు జరిగిన పురపాలక ఎన్నికల్లో బ్యాలెట్ పత్రాలతో ఎన్నికలు జరిగాయని, ఓటర్లు మాత్రం కూటమికే పట్టంకట్టారని జనసేన పార్టీ అధినేత, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గుర్తుచేశారు. అపుడు ఈవీఎంలను నిందించిన జగన్ అండ్ కో ఇపుడు ఎవరిని నిందిస్తారని ఆయన ప్రశ్నించారు. ఈవీఎంలు అయినా.. బ్యాలెట్ పత్రాలు అయినా ప్రజల మద్దతు మాత్రం కూటమికేనని ఆయన అన్నారు.
మంగళవారం వెలువడిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ఫలితాలపై ఆయన స్పందించారు. నగర పాలక, పుర పాలక, నగర పంచాయతీ ఎన్నికల్లో కూటమి అభ్యర్థులకు దక్కిన అఖండ విజయాలు మా ప్రభుత్వ పాలనకు మద్దతుగా భావిస్తున్నాం. ఇది ఎంతో అమూల్యమైన తీర్పు. మౌలిక సదుపాయాల కల్పన, అభివృద్ధి, సంక్షేమ కార్యక్రమాల అమలు విషంలో కూటమి ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాల పట్ల పట్టణ ప్రజలు విశ్వాసం కనబరుస్తున్నారు అని అన్నారు.
సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైన పార్టీ ఈవీఎంలను నిందించింది. ఇపుడు బ్యాలెట్ ద్వారా చేపట్టిన స్థానిక ఎన్నికల్లోనూ ప్రజలు అదే స్థాయి విజయాన్ని కూటమికి అందించారు. ఈవీఎం అయినా... బ్యాలెట్ అయినా ప్రజలు కూటమి పక్షానే ఉన్నారు అని చెప్పారు. మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో జనసేన పార్టీకి దక్కిన బలమైన మద్దతు ఎంతో విలువైనదన్నారు.
ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ నేతృత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంపూర్ణ సహకారంతో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాలనా అనుభవంతో ఏపీని మరింత అభివృద్ధి పథంలోకి తీసుకెళ్తాం. పురపాలక ఎన్నికల్లో వచ్చిన ఘన విజయాన్ని ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లోనూ సాధిస్తామనే విశ్వాసం ఉందని పవన్ కళ్యాణ్ ఓ ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.