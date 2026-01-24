77వ గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్లో ఏపీ శకటాన్ని ప్రదర్శించట్లేదు..
77వ గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ శకటాన్ని ప్రదర్శించడం లేదు. ఆంధ్రప్రదేశ్ 2023, 2024 2025 సంవత్సరాలలో వరుసగా మూడు సంవత్సరాల పాటు తన శకటాలను విజయవంతంగా ప్రదర్శించింది.
అయితే నిబంధనల మేరకు ఒక రాష్ట్రం వరుసగా మూడు సార్లు మాత్రమే తన శకటాలను ప్రదర్శించడానికి అనుమతి ఉంటుంది. తదుపరి సంవత్సరానికి వెంటనే ప్రాతినిధ్యం ఉండదు. అందుకే జనవరి 26న ఏపీ తన శకటాన్ని ప్రదర్శించడం లేదు.
ఆసక్తికరంగా, 2025లో ఢిల్లీలో జరిగిన గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్లో పర్యావరణ హితమైన ఎటికొప్పక బొమ్మలను ప్రదర్శించినందుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ జ్యూరీ అవార్డును గెలుచుకుంది. 60 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ అవార్డును ఏపీ సాధించింది.
అదేవిధంగా, ప్రభుత్వ వర్గాల ప్రకారం, 2024లో ఢిల్లీలో జరిగిన గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్లో ఆధునిక విద్యా వ్యవస్థ శకటాన్ని ప్రదర్శించినందుకు ఏపీ పీపుల్స్ ఛాయిస్ అవార్డును కూడా గెలుచుకుంది. 50 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ అవార్డును ఏపీకి లభించింది.