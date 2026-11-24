AP Panchayat Elections: మున్సిపల్ ఎన్నికలు.. పవన్ కళ్యాణ్ నిర్ణయంతో చీలిక తప్పదా?
గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలలో పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు స్వతంత్రంగా పోటీ చేసేందుకు జనసేన అధినేత పవన్ కళ్యాణ్ తీసుకున్న నిర్ణయం, ఎన్డీఏ కూటమిలో పార్టీ భవిష్యత్తుపై ఒక పెద్ద రాజకీయ ప్రశ్నను లేవనెత్తింది. ఇటీవల జరిగిన మున్సిపల్, ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలలో టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కలిసి పోటీ చేసినప్పటికీ, ఇప్పుడు గ్రామస్థాయి ఎన్నికల విషయంలో వారి వైఖరి భిన్నంగా ఉంది. ఇది తప్పనిసరిగా పార్టీలో చీలికను సూచించనప్పటికీ, జనసేన తన క్షేత్రస్థాయి బలాన్ని అంచనా వేసుకోవడానికి ఇది అవకాశం కల్పిస్తుంది.
పవన్ కళ్యాణ్ నిర్ణయం గ్రామాల్లో పార్టీ ఉనికిని విస్తరించడమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఆసక్తిగల నాయకులు, జన సైనికులు, వీర మహిళలను సీట్ల పంపకం ఆంక్షలు లేకుండా పోటీ చేసేందుకు అనుమతించడం, అభ్యర్థులకు మద్దతుగా ప్రత్యేక సహాయ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయడం ద్వారా జనసేన తన కార్యకర్తలకు మరింత రాజకీయ స్వేచ్ఛను ఇస్తోంది.
ఈ ఎన్నికలు, ప్రభావవంతమైన స్థానిక నాయకులను గుర్తించడానికి, స్వతంత్రంగా ఎంత మద్దతును పొందగలదో అర్థం చేసుకోవడానికి పార్టీకి సహాయపడవచ్చు. జనసేన మద్దతు ఉన్న అభ్యర్థులు బలంగా రాణిస్తే ఏమి జరుగుతుందనేది పెద్ద ప్రశ్న. ఇలాంటి ప్రదర్శన కూటమిలో పవన్ కళ్యాణ్ బేరసారాల స్థానాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది.
భవిష్యత్ ఎన్నికలలో జనసేన ఎక్కువ సీట్ల వాటాను, విస్తృత రాజకీయ ప్రాతినిధ్యాన్ని కోరవచ్చు. ఇది టీడీపీతో పొత్తుపై పూర్తిగా ఆధారపడని ఒక ప్రత్యేక గుర్తింపును నిర్మించుకోవడానికి పార్టీని ప్రోత్సహించగలదు.
ఇదిలా ఉండగా, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గ్రామ జనాభాను బట్టి రూ.15 లక్షల నుంచి రూ.50 లక్షల వరకు ప్రోత్సాహకాలను అందించి ఏకగ్రీవ పంచాయతీ ఎన్నికలను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. రాజకీయ అనుబంధంతో సంబంధం లేకుండా, షరతులను నెరవేర్చే అన్ని గ్రామాలకు ఈ ప్రోత్సాహకాలు అందుబాటులో ఉంటాయి.
ఈ విధానం ఏకాభిప్రాయాన్ని ప్రోత్సహించి, ఎన్నికల సంబంధిత ఖర్చులను, వైరుధ్యాలను తగ్గించేందుకు ఉద్దేశించబడింది. ఈ రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసం స్పష్టంగా ఉంది. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు ఏకాభిప్రాయాన్ని ప్రోత్సహిస్తుండగా, పవన్ జనసేన కార్యకర్తలకు స్వతంత్రంగా పోటీ చేసే స్వేచ్ఛను ఇస్తున్నారు. ఈ ఎన్నికలు గ్రామస్థాయిలో దాని అసలు బలాన్ని బయటపెట్టి, 2029కి ముందు కూటమి రాజకీయ సమీకరణాన్ని ప్రభావితం చేయగలవు.