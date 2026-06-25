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మిరప ఎగుమతుల్లో పురుగుమందు.. సమస్య పరిష్కారానికి ఏపీ కమిటీ
మిరప సాగులో పురుగుమందుల అవశేషాల సమస్యలను పరిశీలించడానికి, అలాగే నిర్ణీత ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మిరప ఉత్పత్తి, ఎగుమతులను ప్రోత్సహించే చర్యలను సూచించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒక రాష్ట్ర స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది.
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ఉద్యానవన శాఖ డైరెక్టర్ డాక్టర్ కె. శ్రీనివాసులు నేతృత్వంలోని ఈ కమిటీలో ఉద్యానవన, వ్యవసాయ శాఖల అధికారులు, డాక్టర్ వైఎస్ఆర్ ఉద్యానవన విశ్వవిద్యాలయం, ఆచార్య ఎన్.జి. రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం, స్పైసెస్ బోర్డ్, చిల్లీస్ ఎక్స్పోర్టర్స్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ ఇండియా ప్రతినిధులు మరియు ప్రగతిశీల మిరప రైతులు సభ్యులుగా ఉన్నారు.
మిరప ఎగుమతి సరుకులలో పురుగుమందుల అవశేషాల స్థాయిలు అనుమతించిన పరిమితులను మించి ఉండటంపై పరిశీలన జరపడం, అధిక ముప్పు కలిగించే పురుగుమందుల రసాయనాలను గుర్తించడం, జాతీయ మరియు అంతర్జాతీయ నిబంధనలను అధ్యయనం చేయడం, అలాగే అవసరమైన చోట నిర్దిష్ట పురుగుమందుల వినియోగంపై ఆంక్షలతో సహా తగిన సరిదిద్దే చర్యలను సిఫార్సు చేయడం వంటి బాధ్యతలను ఈ కమిటీకి అప్పగించారు.
నిబంధనలకు అనుగుణంగా పురుగుమందుల అవశేషాల సమస్య లేని మిరప సాగును ప్రోత్సహించడానికి, ఆంధ్రప్రదేశ్ మిరపకాయల ఎగుమతి పోటీతత్వాన్ని పెంచడానికి అవసరమైన వ్యూహాలను కూడా ఈ కమిటీ సూచిస్తుంది. బుధవారం నాడు ఈ మేరకు ఉత్తర్వులు జారీ చేసిన డాక్టర్ శ్రీనివాసులు, 30 రోజుల్లోగా సమగ్ర నివేదికను సమర్పించాలని కమిటీని ఆదేశించారు.
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జంగా నుంచి పోలీస్ ఆపీసర్ గా గగన్ బాబు స్పెషల్ పోస్టర్
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