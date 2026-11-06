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  4. AP Parishad Polls Record 70.72 percentage Turnout, Visakhapatnam Tops
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 6 November 2026 (22:54 IST)

ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలు.. 70.72 శాతం ఓటింగ్ నమోదు.. అగ్రస్థానంలో విశాఖపట్నం

AP Parishad Polls
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 6 Nov 2026 (22:54 IST)
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AP Parishad Polls
ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 70.72 శాతం ఓటింగ్ నమోదైందని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం వెల్లడించింది. అత్యధికంగా విశాఖపట్నం జిల్లాలో, అత్యల్పంగా అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లాలో ఓటింగ్ నమోదైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఓటింగ్ ప్రక్రియ చాలా వరకు ప్రశాంతంగా సాగింది. 
 
అయితే కొన్ని ప్రాంతాల్లో హింసాత్మక ఘటనలు, రాజకీయ ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. మండల పరిషత్‌లు, జిల్లా పరిషత్‌లకు ప్రతినిధులను ఎన్నుకునేందుకు గ్రామీణ ప్రాంతాల ఓటర్లు పెద్ద సంఖ్యలో తరలివచ్చి ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.
 
విశాఖపట్నం జిల్లా 82.51 శాతం ఓటింగ్‌తో రాష్ట్రంలోనే అగ్రస్థానంలో నిలవగా, అల్లూరి సీతారామరాజు జిల్లా 62.01 శాతంతో చివరి స్థానంలో ఉంది. ఈ రెండు జిల్లాల మధ్య ఓటింగ్ శాతంలో 20.50 పాయింట్ల వ్యత్యాసం ఉంది.
 
చిత్తూరు జిల్లాలో 76.30 శాతం, విజయనగరం జిల్లాలో 76.21 శాతం, అనకాపల్లి జిల్లాలో 75.58 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. అలాగే, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలో 75.53 శాతం, ఏలూరు జిల్లాలో 75.52 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది.
 
ఇతర జిల్లాల విషయానికి వస్తే, నంద్యాల (74.27%), శ్రీ సత్యసాయి (73.71%), కృష్ణా (73.21%), గుంటూరు (73.12%) జిల్లాల్లో అధిక ఓటింగ్ నమోదైంది.
 
గోదావరి ప్రాంతంలో, తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో 71.56 శాతం, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో 69.73 శాతం, కాకినాడ జిల్లాలో 68.94 శాతం, డాక్టర్ బి.ఆర్. అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలో 66.33 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది.
 
వైఎస్ఆర్ కడప జిల్లాలో 71.78 శాతం, పల్నాడు జిల్లాలో 70.93 శాతం, ఎస్పీఎస్ఆర్ నెల్లూరు జిల్లాలో 70.62 శాతం ఓటింగ్ నమోదైంది. తిరుపతిలో 68.67 శాతం, అన్నమయ్య జిల్లాలో 69.19 శాతం, కర్నూలులో 68.29 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది.
 
తక్కువ పోలింగ్ నమోదైన జిల్లాల విషయానికి వస్తే, అనంతపురంలో 64.38 శాతం, పోలవరంలో 65.48 శాతం, శ్రీకాకుళంలో 65.51 శాతం ఓటింగ్ జరిగింది. అలాగే, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో 67.13 శాతం, బాపట్లలో 67.47 శాతం, మార్కాపురంలో 67.69 శాతం, ప్రకాశం జిల్లాలో 68.53 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని వివిధ జిల్లాల్లో ఓటర్ల భాగస్వామ్యంలో స్పష్టమైన వ్యత్యాసాలు కనిపించాయి. విశాఖపట్నం, చిత్తూరు, విజయనగరం, అనకాపల్లి, ఎన్టీఆర్, ఏలూరుతో సహా ఆరు జిల్లాల్లో 75 శాతానికి పైగా పోలింగ్ నమోదైంది.
 
నవంబర్ 5న పోలింగ్ ప్రక్రియ ముగిసింది. బ్యాలెట్ బాక్సులను కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్ల మధ్య నిర్ణీత స్ట్రాంగ్ రూమ్‌లకు తరలించారు. ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 7న జరగనుంది. ఈ ఎన్నికల ఫలితాలు గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల్లో ప్రాతినిధ్యాన్ని నిర్ణయించడమే కాకుండా, గ్రామీణ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అధికార కూటమి (టీడీపీ-జనసేన-బీజేపీ), ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్‌సీపీలకు ఉన్న ప్రజాదరణను తెలియజేస్తాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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