Operation Chinnari Thalli: మహిళా, పిల్లల భద్రత కోసం ఆపరేషన్ చిన్నారి-తల్లి
పిల్లలపై లైంగిక నేరాలను అరికట్టడానికి నిర్ణయాత్మక చర్యగా, డైరెక్టర్ జనరల్ ఆఫ్ పోలీస్ (డిజిపి) హరీష్ కుమార్ గుప్తా గురువారం మహిళా, పిల్లల భద్రతా విభాగం ఆధ్వర్యంలో ఆపరేషన్ చిన్నారి-తల్లి అనే రాష్ట్రవ్యాప్త ప్రత్యేక డ్రైవ్ను ప్రారంభించారు.
తన కార్యాలయంలో జరిగిన కార్యక్రమంలో అధికారిక పోస్టర్ను ఆవిష్కరించిన డిజిపి, సుస్థిర అభివృద్ధికి సురక్షితమైన బాల్యం అనే ట్యాగ్లైన్తో ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా పిల్లలకు సురక్షితమైన వాతావరణాన్ని నిర్ధారించడమే లక్ష్యం అని అన్నారు.
సీనియర్ పోలీసు అధికారులను ఉద్దేశించి డిజిపి మాట్లాడుతూ, మైనర్లపై లైంగిక నేరాలను నివారించడం ఈ డ్రైవ్ ప్రాథమిక లక్ష్యం అని అన్నారు. మహిళలు- పిల్లలపై నేరాలలో తరచుగా పాల్గొనే అలవాటు ఉన్న లైంగిక నేరస్థులు, మాదకద్రవ్యాల బానిసలు, అనుమానాస్పద సామాజిక వ్యతిరేక శక్తులపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవడంపై ఈ ఆపరేషన్ దృష్టి సారిస్తుంది.
పోలీసులు దుర్బలమైన ప్రదేశాలను కూడా గుర్తించి, అనుమానాస్పద వ్యక్తుల నుండి వచ్చే ముప్పుల గురించి యువతుల తల్లులకు అవగాహన కల్పిస్తారు. ఈ డ్రైవ్లో భాగంగా, పోక్సో కేసుల్లో అరెస్టులు సున్నా పెండెన్సీని సాధించాలనే లక్ష్యాన్ని శాఖ నిర్దేశించింది.
వ్యక్తిగత భద్రత గురించి పిల్లలకు అవగాహన కల్పించడానికి పాఠశాలలు, అంగన్వాడీలు, హాస్టళ్లలో గుడ్ టచ్ బ్యాడ్ టచ్పై అవగాహన ప్రచారాలు నిర్వహించబడతాయి. పిల్లల లైంగిక వేధింపుల కేసుల దర్యాప్తు నిర్ణీత సమయాల్లో పూర్తవుతుంది. 60 రోజుల్లోపు ఛార్జ్ షీట్లు దాఖలు చేయబడతాయి.