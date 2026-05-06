ఏపీలో వర్షాలు, వడగాలులు తట్టుకోవాల్సిందే.. వాతావరణ శాఖ
కర్నాటక నుండి రాయలసీమ, తమిళనాడు మీదుగా గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ వరకు విస్తరించి ఉన్న వాతావరణ వ్యవస్థ రాబోయే రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా పరిస్థితులను ప్రభావితం చేస్తుందని వాతావరణ శాఖాధికారులు భావిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, పోలవరం, విశాఖపట్నం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, కోనసీమ, తూర్పు, పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, శ్రీ సత్యసాయి, తిరుపతి, శ్రీ సత్యసాయి, తిరుపతి, శ్రీ సత్యసాయి, తిరుపతి, శ్రీ సత్యసాయి వంటి జిల్లాల్లో గురువారం ఒక్కరోజే మెరుపులతో కూడిన తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ అథారిటీ తెలిపింది. కొన్ని ప్రాంతాలలో జల్లులు కురుస్తాయని అంచనా వేయగా, మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన వేడిని తట్టుకోవలసి ఉంటుంది.
ఇంకా తీవ్ర వేడిగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. అల్లూరి జిల్లా వీధి మండలం, పోలవరం జిల్లా చింతూరు, గుర్తేడు మండలాలు. ఏఎస్ఆర్ జిల్లాలోని ముంచింగిపుట్టు మండలం, ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండలం, పోలవరం జిల్లాలోని కూనవరం, వరరామచంద్రపురం మండలాల్లోనూ వేడిగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. పలు జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడా తీవ్రమైన వేడి నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరించారు.
బుధవారం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నమోదైన ఉష్ణోగ్రతలు వడగాలుల తీవ్రతను స్పష్టంగా చాటిచెప్పాయి. కర్నూలు జిల్లాలోని తోవిలో అత్యధికంగా 41.6 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదవ్వగా, ఆ తర్వాతి స్థానాల్లో తిరుపతి జిల్లాలోని వెంకటగిరి (41.2డిగ్రీలు), పోలవరం జిల్లాలోని చింతూరు (41డిగ్రీలు) నిలిచాయి. అనంతపురం జిల్లాలోని సలకంచెరువులో 40.7డిగ్రీలు, నంద్యాల జిల్లాలోని జూపాడు బంగ్లాలో 40.6 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. ఏలూరు జిల్లాలోని కుక్కునూరు, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాలోని ఎర్రగంట్లలలో చెరో 39.9 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది. మార్కాపురం జిల్లాలోని కంభం, ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని విజయవాడ తూర్పు, పల్నాడు జిల్లాలోని దుర్గిలలో 39.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్రత నమోదైంది.