అమరావతిలో జనవరి 26న గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలు
ఏపీలోని చంద్రబాబు ప్రభుత్వం 2026 జనవరి 26న గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను అమరావతిలో నిర్వహించాలని నిర్ణయించింది. ప్రజల రాజధానిలో గణతంత్ర దినోత్సవాన్ని జరుపుకోవడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ నిర్ణయానికి బలమైన ప్రతీకాత్మక, పరిపాలనా ప్రాముఖ్యత ఉంది.
కొండమరాజుపాలెం ప్రాంతంలోని హైకోర్టు రోడ్డులో మంత్రుల నివాసాలకు ఎదురుగా ఉన్న ఖాళీ మైదానంలో ఈ వేడుకలు జరగనున్నాయి. ఈ జాతీయ కార్యక్రమంలో అధికారిక కార్యక్రమాలకు, పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజల భాగస్వామ్యానికి వీలుగా ఈ ప్రదేశాన్ని ఎంపిక చేశారు. ఈ స్థలాన్ని శుభ్రం చేసి, సిద్ధం చేయడానికి భారీ యంత్రాలను ఉపయోగిస్తున్నారు. వీవీఐపీల పార్కింగ్ కోసం ఒక ఎకరం, వీఐపీల పార్కింగ్ కోసం నాలుగు ఎకరాలను కేటాయించారు.
గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్ కోసం మైదానాన్ని చదును చేస్తున్నారు. మూడు వైపుల నుండి వీక్షించడానికి వీలుగా ఒక వేదికను నిర్మించడానికి ఏర్పాట్లు జరుగుతున్నాయి. గవర్నర్, ముఖ్యమంత్రి, డీజీపీ, వీవీఐపీలు, రాష్ట్ర స్థాయి ఉన్నతాధికారులు ఈ వేడుకలకు హాజరై కార్యక్రమాలను పర్యవేక్షించనున్నారు.
వాహనాల ప్రదర్శన, అదనపు పార్కింగ్ కోసం కూడా అధికారులు స్థలాలను సిద్ధం చేస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమం సందర్భంగా, ఆ సందర్భ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించేలా అద్భుతమైన పరేడ్, రంగురంగుల సాంస్కృతిక ప్రదర్శనలు, బాణసంచా ప్రదర్శనను ఏర్పాటు చేయనున్నారు.
రాష్ట్ర విభజన తర్వాత, గణతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలను విజయవాడలోని ఇందిరా గాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో నిర్వహించారు. 2026లో జరిగే ఈ కార్యక్రమం అమరావతిలో నిర్వహించే మొదటి గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్ కానుంది. ఇది రాజధాని నగరానికి ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిగా నిలవనుంది.