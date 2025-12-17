బుధవారం, 17 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : బుధవారం, 17 డిశెంబరు 2025 (13:25 IST)

జగన్‌కు హిందువులంటే లెక్కలేదు.. ఆ మాటలు వింటుంటే.. శ్రీనివాసానంద సరస్వతి

srinivasananda saraswathi
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో పరకామణిలో జరిగిన చోరీపై వైకాపా అధినేత జగన్మోహన్ రెడ్డి చేస్తున్న వ్యాఖ్యలు చూస్తుంటే గుండె తరుక్కుని పోతోందనని ఏపీ సాధుపరిషత్ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసానంద సరస్వతి మండిపడ్డారు. ఆయన విశాఖలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, 
పరకామణి చోరీని చిన్న కేసు అని మాజీ సీఎం జగన్‌ వ్యా
ఖ్యానించడం ఆయన లెక్కలేని తనానికి నిదర్శనమన్నారు. పైగా, హిందువులంటే వైకాపా నేతలకు అంత హీనంగా కనిపిస్తున్నారా? అని నిలదీశారు. 
 
'వేంకటేశ్వరస్వామిని కించపరిచేలా జగన్‌ మాట్లాడతారా? ఆయన వ్యాఖ్యలు వింటుంటే గుండె పగిలిపోతోంది. వేంకటేశ్వరస్వామి గురించి మాట్లాడేటప్పుడు ఎంతో భక్తిభావంతో ఉండాలి. హైకోర్టు మొట్టికాయలు వేసినా జగన్‌కు బుద్ధిరాలేదు. హిందూ మతం, దేవాలయాలపై దాడి చేయడమే వైకాపా పనిగా పెట్టుకుంది. ఆ పార్టీ నేతలు హిందువుల పక్షాన ఎప్పుడు నిలబడ్డారో చెప్పాలి' అని శ్రీనివాసానంద సరస్వతి నిలదీశారు. 

Sreeleela: ఏఐ-జనరేటెడ్ నాన్సెన్స్‌కు మద్దతు ఇవ్వవద్దు.. శ్రీలీల

Sreeleela: ఏఐ-జనరేటెడ్ నాన్సెన్స్‌కు మద్దతు ఇవ్వవద్దు.. శ్రీలీలటాలీవుడ్ యంగ్ హీరోయిన్ శ్రీలీల ఏఐపై నిప్పులు చెరిగింది. బుధవారం ప్రతి సోషల్ మీడియా వినియోగదారుడిని ఏఐ-జనరేటెడ్ నాన్సెన్స్‌కు మద్దతు ఇవ్వవద్దని కోరింది.తన ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీలో ఈ భావోద్వేగ రిక్వెస్ట్‌ను పోస్ట్ చేస్తూ, ఇలా రాసుకొచ్చింది. "నేను నా చేతులు జోడించి, ఆల్-జనరేటెడ్ నాన్సెన్స్‌కు మద్దతు ఇవ్వవద్దని ప్రతి సోషల్ మీడియా వినియోగదారుని అభ్యర్థిస్తున్నాను. టెక్నాలజీని ఉపయోగించడం, దుర్వినియోగం చేయడం మధ్య తేడా ఉంది. టెక్నాలజీలో పురోగతి జీవితాన్ని సరళీకృతం చేసేందుకు ఉద్దేశించింది.

Naresh Agastya: సముద్రంలో 3 నిమిషాల 40 సెకండ్స్ 80 ఫీట్స్ డెప్త్ వెళ్లా : నరేష్ అగస్త్య

Naresh Agastya: సముద్రంలో 3 నిమిషాల 40 సెకండ్స్ 80 ఫీట్స్ డెప్త్ వెళ్లా : నరేష్ అగస్త్యతెలివైన వాడు తెలివితక్కువ పనిచేస్తే, తెలివి లేని వాళ్లు తెలివైన పనిచేస్తే ఏమి జరిగిందనే పాయింట్ తో గుర్రం పాపిరెడ్డి సినిమా రూపొందింది. నరేష్ అగస్త్య, ఫరియా అబ్దుల్లా జంటగా నటించారు. డా. సంధ్య గోలీ సమర్పణలో ప్రొడ్యూసర్స్ వేణు సద్ది, అమర్ బురా, జయకాంత్ (బాబీ) నిర్మించారు. మురళీ మనోహర్ దర్శకుడు. ఈ నెల 19న వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది. ఈ రోజు జరిగిన ఇంటర్వ్యూలో సినిమా హైలైట్స్ తెలిపారు హీరో నరేష్ అగస్త్య.

కేడి దర్శకుడు కిరణ్ కుమార్ కన్నుమూత.. షాకైన టాలీవుడ్

కేడి దర్శకుడు కిరణ్ కుమార్ కన్నుమూత.. షాకైన టాలీవుడ్కేడి చిత్రంతో పేరుగాంచిన యువ దర్శకుడు కిరణ్ కుమార్ బుధవారం కన్నుమూశారు. ఆయన ఆకస్మిక మరణం తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది. ఆయన చివరి దర్శకత్వ ప్రాజెక్ట్ కింగ్ జాకీ క్వీన్, దీని చిత్రీకరణ ఇప్పటికే పూర్తయింది. ప్రస్తుతం ఈ చిత్రం పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో ఉంది. దురదృష్టవశాత్తు, కిరణ్ కుమార్ ఈ సినిమా విడుదల చూడకుండానే మరణించారు. 2010లో విడుదలైన తన తొలి చిత్రం 'కేడి'లో నాగార్జునను దర్శకత్వం వహించిన తర్వాత కిరణ్ కుమార్ వెలుగులోకి వచ్చారు. పరిశ్రమలో తనకు మొదటి పెద్ద అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు ఆయన చాలాసార్లు నాగార్జునకు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.

సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ శంబాల ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్న మైత్రి, ఉషా పిక్చర్స్

సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ శంబాల ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్న మైత్రి, ఉషా పిక్చర్స్వెర్సటైల్ యాక్టర్ ఆది సాయి కుమార్ నటిస్తున్న సూపర్ నేచురల్ థ్రిల్లర్ ‘శంబాల : ఎ మిస్టికల్ వరల్డ్’. షైనింగ్ పిక్చర్స్ బ్యానర్‌పై రాజశేఖర్ అన్నభిమోజు, మహీధర్ రెడ్డి నిర్మించిన ఈ చిత్రానికి యగంధర్ ముని దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రంలో అర్చన అయ్యర్, స్వసిక, రవివర్మ, మధునందన్, శివ కార్తీక్ తదితరులు కీలక పాత్రల్ని పోషించారు. ఈ చిత్రంపై ఉన్న క్రేజ్, బజ్, డిమాండ్ మేరకు ఫ్యాన్సీ రేటుకే మేకర్స్ అమ్మేశారు.

Anaswara Rajan: టాలీవుడ్ లో కార్ వాన్స్, బడ్జెట్ స్పాన్ చూసి ఆచ్చర్య పోయా : అనస్వర రాజన్

Anaswara Rajan: టాలీవుడ్ లో కార్ వాన్స్, బడ్జెట్ స్పాన్ చూసి ఆచ్చర్య పోయా : అనస్వర రాజన్దక్షణాది సినిమా చరిత్రలో తెలుగు సినిమాలో స్పాన్ ఎక్కువ. మలయాళం లో మాగ్జిమం 50 రోజులు షూటింగ్ చేయడం గ్రేట్. మలయాళం లిమిట్ ఇండస్ట్రీ. కాని టాలీవుడ్ లో షూటింగ్ లో పాల్గొంటే చాల విషయాలు తెలుసుకున్నాను అని మలయాల నటి అనస్వర రాజన్ చెపుతోంది. స్వప్న సినిమాస్ బేనర్ లో ఛాంపియన్ చిత్రంలో నటించింది. జీ స్టూడియోస్ సమర్పణ లో ఆనంది ఆర్ట్ క్రియేషన్స్, కాన్సెప్ట్ ఫిల్మ్స్‌తో కలిసి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రంలో రోషన్ కథానాయకుడు. ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఆమె పలు విషయాలు తెలిపారు.

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభం

ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ చికిత్స కోసం సిప్లా యుర్పీక్ ప్రారంభంసిప్లా ఈరోజు దేశంలోని అత్యంత తీవ్రమైన ఆరోగ్య సవాళ్లలో రెండయిన ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్ మెల్లిటస్ (T2DM) నిర్వహణ కోసం ఒక వారం పాటు ఇంజెక్ట్ చికిత్స అయిన యుర్పీక్(టిర్జెపటైడ్)ను ప్రారంభించినట్లు ప్రకటించింది. లిల్లీ డిసిజిఐ (DCGI) ఆమోదం పొందిన తర్వాత, భారతదేశంలో లిల్లీ యొక్క రెండవ బ్రాండ్ అయిన యుర్పీక్‌ను పంపిణీ చేయడానికి, ప్రోత్సహించడానికి సిప్లాకు హక్కులు ఉన్నాయి. ఈ ఆవిష్కరణ గురించి వ్యాఖ్యానిస్తూ, సిప్లా లిమిటెడ్ గ్లోబల్ చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్ అచిన్ గుప్తా ఇలా అన్నారు.

గాజువాక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నాట్స్ సాయంతో గ్రీన్ స్టూడియో

గాజువాక ప్రభుత్వ పాఠశాలలో నాట్స్ సాయంతో గ్రీన్ స్టూడియోగాజువాక: జన్మభూమి రుణం తీర్చుకునేందుకు ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మరో ముందడుగు వేసింది. నాట్స్, రోటరీ క్లబ్ విశాఖపట్నం సౌత్, గౌతులచ్చన్న బలహీన వర్గాల సంస్థల సహకారంతో.. గాజువాకలో ప్రభుత్వ ప్రాథమిక పాఠశాలలకు చేయూతనిచ్చింది. చట్టనువాలి పాలం, పాత గాజువాక, డ్రైవర్స్ కాలనీ పాఠశాలల్లోని చిన్నారుల భవిష్యత్తు కోసం లక్ష రూపాయల విలువైన టీచింగ్ మెటీరియల్‌ను నాట్స్ అందించింది. చిన్నారులు ఆటపాటలతో నేర్చుకునేందుకు వీలుగా తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్ చార్ట్‌లు, ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు గ్లోబ్‌లు, ఆట వస్తువులను పంపిణీ చేసి... కేవలం పుస్తక జ్ఞానమే కాకుండా, సృజనాత్మకతను పిల్లల్లో పెంచేందుకు నాట్స్ తోడ్పడింది.

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్

ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి?: గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవి శంకర్ధ్యానంలోకి మరింత లోతుగా ఎలా వెళ్లాలి అనే విషయాన్ని కూలంకషంగా వివరించారు గురుదేవ్ శ్రీ శ్రీ రవిశంకర్. ఆయన చెబుతూ.. మనందరికీ మనల్ని ఉత్తేజపరిచే గాఢమైన విశ్రాంతి కావాలి, తద్వారా మనం మేల్కొన్నప్పుడు ఉపయోగపడతాము. కానీ మీరు నిజంగా ఎప్పుడు విశ్రాంతి తీసుకోగలరు? మీరు ఇతర కార్యకలాపాలన్నింటినీ ఆపినప్పుడు మాత్రమే. కదలడం, పని చేయడం, ఆలోచించడం, మాట్లాడటం, చూడటం, వినడం, వాసన చూడటం, రుచి చూడటం వంటి అన్ని స్వచ్ఛంద కార్యకలాపాలను మీరు ఆపినప్పుడు మాత్రమే మీకు విశ్రాంతి లేదా నిద్ర లభిస్తుంది.

ఉసిరి, నిమ్మకాయతో ఉప్పు.. గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటుకు చెక్

ఉసిరి, నిమ్మకాయతో ఉప్పు.. గుండె ఆరోగ్యంతో పాటు రక్తపోటుకు చెక్ఉసిరి, నిమ్మకాయతో తయారు చేసిన, సాధారణ ఉప్పు తక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్నది. భారతదేశంలో అధిక సోడియం వినియోగానికి ఒక ఆశాజనకమైన పరిష్కారాన్ని అందిస్తుంది. ఇది గుండె ఆరోగ్యం, రక్తపోటు నిర్వహణకు కూడా ప్రయోజనాలను చేకూర్చే అవకాశం ఉంది. ఈ ఆవిష్కరణను ఐసిఎంఆర్–నేషనల్ ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ (ఎన్‌ఐఎన్) ఇన్ఫ్యూజ్ సమ్మిట్‌లో ప్రదర్శించారు. ఈ సదస్సులో ఐసిఎంఆర్-ఎన్‌ఐఎన్‌లో పనిచేస్తున్న శాస్త్రవేత్తలు వి సాయి సంతోష్, టి. సంయుక్త ఆమ్లం ద్వారా రుచిని పెంచే తమ ప్రాజెక్ట్‌ను సమర్పించారు

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?

అప్పుడప్పుడు కాస్త పచ్చికొబ్బరి కూడా తింటుండాలి, ఎందుకంటే?కొబ్బరికాయలు వారంలో ఏదో ఒకరోజు కొడుతూనే వుంటాము. అలా కొట్టిన తర్వాత కాస్త పచ్చి కొబ్బరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి మేలు కలుగుతుందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే ప‌చ్చి కొబ్బ‌రిలో కాప‌ర్‌, ఐర‌న్‌, మెగ్నిషియం, మాంగ‌నీస్‌, పాస్ఫ‌ర‌స్‌, పొటాషియం, సెలీనియం, జింక్, విట‌మిన్ బి1, బి5, బి9 త‌దిత‌ర విట‌మిన్లు, మిన‌ర‌ల్స్ పుష్క‌లంగా ఉంటాయి. పచ్చి కొబ్బరి తింటే కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి కొబ్బరిలోని పీచు పదార్థం జీర్ణక్రియ ప్రక్రియను వేగవంతం చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది.
