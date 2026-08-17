ఫిన్లాండ్కు 29 మంది ఏపీ ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులు
ఆంధ్రప్రదేశ్, 29 మంది ప్రభుత్వ పాఠశాల ఉపాధ్యాయులను ఆగస్టు 17 నుండి 26 వరకు ఎనిమిది రోజుల వృత్తిపరమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమం కోసం ఫిన్లాండ్కు పంపుతోంది. రాష్ట్ర ఉత్తమ ఉపాధ్యాయ పురస్కార విజేతల నుండి ఎంపికైన వీరు, తుర్కు, రౌమాలోని పాఠశాలలను సందర్శించి, ఫిన్నిష్ విద్యావేత్తలతో సంభాషిస్తారు.
తుర్కు విశ్వవిద్యాలయంతో కలిసి నిర్వహించే ఈ కార్యక్రమంలో బాలల కేంద్రీకృత అభ్యసనం, ప్రాథమిక విద్య, ఆట ఆధారిత బోధన, డిజిటల్ అభ్యసనం, ఉపాధ్యాయులకు మార్గదర్శకత్వం వంటి అంశాలు ఉంటాయి. విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ దృష్టిలో, ఇది కేవలం ఉపాధ్యాయులను విదేశాలకు పంపడం కంటే ఎక్కువ.
ఈ ఉపాధ్యాయులు ఉపయోగకరమైన ఆలోచనలను తిరిగి తీసుకువచ్చి, తమ పాఠశాలల్లో ప్రాజెక్టులను అభివృద్ధి చేసి, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న ఇతర ఉపాధ్యాయులతో తాము నేర్చుకున్న విషయాలను పంచుకుంటారని ఆశిస్తున్నారు. ఈ ఏడాది ప్రారంభంలో, 37 మంది ఏపీ ఉపాధ్యాయులను కూడా వృత్తిపరమైన శిక్షణ కోసం సింగపూర్కు పంపారు.
ఈ కార్యక్రమాలు ఏపీ విద్యా నమూనాను అభివృద్ధి చేయాలన్న లోకేష్ బృహత్ ప్రణాళికలో భాగం. ఫిన్లాండ్ విద్యా వ్యవస్థను యథాతథంగా అనుకరించడం దీని లక్ష్యం కాదు. ఏపీకి దాని స్వంత తరగతి గదులు, సవాళ్లు ఉన్నాయి. ఇక్కడ పనిచేయగల ఆలోచనలను కనుగొని, వాటిని స్థానిక అవసరాలకు అనుగుణంగా మార్చుకోవడంపై దృష్టి కేంద్రీకరించారు. ఉపాధ్యాయులు తిరిగి వచ్చిన తర్వాతే అసలైన ప్రభావం కనిపిస్తుంది.
వారి కొత్త పద్ధతులు ఎక్కువ మంది ఉపాధ్యాయులకు చేరి, తరగతి గది అభ్యాసాన్ని మెరుగుపరిస్తే, 29 మంది ఉపాధ్యాయులతో కూడిన ఒక చిన్న బృందం వేలాది మంది విద్యార్థులను ప్రభావితం చేయగలదు.
తల్లిదండ్రులకు, ఫలితాలను అంచనా వేయడం చాలా సులభం. మెరుగైన అభ్యాసం, మరింత ఆత్మవిశ్వాసం గల విద్యార్థులు, పటిష్టమైన ప్రభుత్వ పాఠశాలలు. ఫిన్లాండ్ పర్యటన ఎనిమిది రోజులు ఉంటుంది. ఈ ఉపాధ్యాయులు ఆంధ్రప్రదేశ్కు తిరిగి వచ్చినప్పుడు పెద్ద ప్రయోగం ప్రారంభమవుతుంది.