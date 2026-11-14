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Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 14 November 2026 (13:13 IST)

రాబోయే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో పెట్టుబడుల పరిరక్షణ చట్టం.. చంద్రబాబు

Babu
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 14 Nov 2026 (13:13 IST)
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Babu
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాబోయే అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో పెట్టుబడుల పరిరక్షణ చట్టాన్ని ప్రవేశపెట్టనున్నట్లు ప్రకటించారు. విధానపరమైన అనిశ్చితి నుంచి పెట్టుబడిదారులను రక్షించడం, రాష్ట్రంలో పనిచేస్తున్న వ్యాపారాలకు స్థిరమైన, ఊహించదగిన వాతావరణం ఉండేలా చూడటం ఈ ప్రతిపాదిత చట్టం లక్ష్యం. 
 
వై.ఎస్. జగన్ మోహన్ రెడ్డి నేతృత్వంలోని గత వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టుబడుల రంగానికి జరిగిన నష్టం నేపథ్యంలో ఈ చర్య తీసుకున్నారు. 2019 నుంచి 2024 మధ్య తీసుకున్న పలు నిర్ణయాలు, విధానాల కొనసాగింపుపైనా, ఇప్పటికే ఉన్న ఒప్పందాల పట్ల ప్రభుత్వ వైఖరిపైనా పెట్టుబడిదారులలో ఆందోళనలను రేకెత్తించాయి.
 
ప్రధాన ప్రాజెక్టులను రద్దు చేయడం, సమీక్షించడం వంటివి పారిశ్రామిక రంగానికి ఆందోళన కలిగించే అంశాలుగా మారాయి. సింగపూర్ కన్సార్టియం భాగస్వామ్యంతో ప్రతిపాదించిన అమరావతి స్టార్టప్ ఏరియా ప్రాజెక్టును రద్దు చేశారు. పునరుత్పాదక ఇంధన విద్యుత్ కొనుగోలు ఒప్పందాలను పునఃసమీక్షించేందుకు ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. 
 
అలాగే కొన్ని పారిశ్రామిక ప్రాజెక్టులకు సంబంధించిన భూ కేటాయింపులను రద్దు చేసింది. ఈ పరిణామాలు, ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత పెట్టుబడి నిబద్ధతలు, ఒప్పందాలకు రక్షణ ఉంటుందా లేదా అనే దానిపై అనిశ్చితిని సృష్టించాయి. 
 
దీని ప్రభావం కేవలం వ్యక్తిగత ప్రాజెక్టులకే పరిమితం కాలేదు. పెట్టుబడిదారులు విధాన స్థిరత్వాన్ని, అలాగే ఒక ప్రభుత్వంతో కుదుర్చుకున్న ఒప్పందాలను దాని తర్వాతి ప్రభుత్వాలు కూడా గౌరవిస్తాయనే విశ్వాసాన్ని కోరుకుంటారు. 
 
తరచుగా విధానాలలో మార్పులు దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడి నిర్ణయాలను ప్రభావితం చేసి, వ్యాపారాలను మరింత నిశ్చయతను అందించే రాష్ట్రాల వైపు మళ్లిస్తాయి. ఆ సమయంలో వచ్చిన నివేదికలు, ఈ విధాన మార్పులపై పునరుత్పాదక ఇంధన సంస్థలు, మౌలిక సదుపాయాల డెవలపర్‌లలో ఉన్న ఆందోళనలను ప్రముఖంగా ప్రస్తావించాయి.
 
ఈ విశ్వాస లోటును చంద్రబాబు నాయుడు మరింత పటిష్టమైన చట్టపరమైన రక్షణ ద్వారా పరిష్కరించాలని కోరుకుంటున్నారు. ప్రతిపాదిత చట్రం ప్రకారం, ప్రభుత్వం పెట్టుబడి అవగాహన ఒప్పందాలను, పారిశ్రామిక భూ కేటాయింపులను క్రమం తప్పకుండా సమీక్షిస్తుంది.
 
కంపెనీలు కేటాయించిన భూమిని ఆమోదించబడిన ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే ఉపయోగించాలి. నిర్దేశించిన కాలపరిమితిలోగా ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయాలి. పెట్టుబడిదారులు షరతులను ఉల్లంఘిస్తే భూ కేటాయింపులను రద్దు చేయవచ్చు. తమ నిబద్ధతలను నెరవేర్చే వారికి విస్తరణ కోసం మద్దతు లభిస్తుంది.
 
అందువల్ల, ప్రతిపాదిత చట్టం కేవలం పెట్టుబడికి సంబంధించిన శాసనపరమైన చర్య కంటే ఎక్కువ. ఇది వ్యాపార గమ్యస్థానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ విశ్వసనీయతను పునరుద్ధరించడానికి, రాజకీయ మార్పులు నిజమైన పారిశ్రామిక నిబద్ధతలకు ఆటంకం కలిగించకుండా నిరోధించడానికి చేసే ఒక ప్రయత్నం.
 
రాష్ట్రం ఇతర ప్రధాన పెట్టుబడి గమ్యస్థానాలతో పోటీ పడుతున్న తరుణంలో, పెట్టుబడిదారుల విశ్వాసాన్ని వాస్తవ కర్మాగారాలు, ఉద్యోగాలు మరియు ఆర్థిక వృద్ధిగా మార్చడమే చంద్రబాబు ముందున్న సవాలు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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