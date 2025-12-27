అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగానే రాయచోటి ఉంటుంది.. మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి
అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగానే రాయచోటి ఉంటుందని, ఈ విషయంలో ప్రజలు ఎవరూ ఆందోళన చెందవద్దని రాష్ట్రమంత్రి మండిపల్లి రాంప్రసాద్ రెడ్డి అభిప్రాయపడ్డారు. అన్నమయ్య జిల్లాలోని రాజంపేటను కడప జిల్లాలో కలిపి, రాయచోటిని మదనపల్లి జిల్లాలో కలిపే ప్రతిపాదనపై ప్రభుత్వం కీలక ఆలోచనలు చేస్తోంది. దీంతో రాయచోటి వాసులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
దీనిపై మంత్రి రాంప్రసాద్ రెడ్డి స్పందిస్తూ, రాయచోటి మార్పుపై ఎవరూ ఆందోళన చెందవద్దన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఇంకా నిర్ణయం తీసుకోలేదని, విజయవాడ వెళ్లి సీఎంను ఒప్పించేందుకు ప్రయత్నిస్తానని, అన్నమయ్య జిల్లా కేంద్రంగానే రాయచోటి ఉండేలా కృషి చేస్తానని, ప్రజల కోసమే పనిచేసే ప్రభుత్వం ఇది అని మంత్రి పేర్కొన్నారు. మరోవైపు, ఈ నెల 29న జరిగే మంత్రివర్గ సమావేశంలో ఈ మార్పులపై తుదినిర్ణయం తీసుకుని 31న తుది గెజిట్ నోటిఫికేషన్ జారీ చేయనున్నట్లు సమాచారం.
ఇదిలావుంటే, గ్రేటర్ విజయవాడ, గ్రేటర్ తిరుపతి ప్రతిపాదనను ప్రస్తుతానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పక్కన పెట్టింది. విజయవాడ, తిరుపతికి గ్రేటర్ హోదాకు సంబంధించి కొన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నాయని పురపాలకశాఖ మంత్రి నారాయణ చెప్పారు. జనగణన పూర్తయ్యే వరకు డీలిమిటేషన్ చేయకూడదని కేంద్రం ఆదేశాలు ఉన్నాయని, అందుకే ఈ ప్రక్రియను వాయిదా వేయాలని నిర్ణయించినట్టు స్పష్టం చేశారు.