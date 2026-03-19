ప్రతి ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్ను విడుదల చేస్తాం.. నారా లోకేష్
ఉగాది సందర్భంగా ఏపీ సర్కారు జాబ్ క్యాలెండర్ విడుదల చేసింది. ఉపాధి కార్యక్రమాలను హైలైట్ చేస్తూ, డీఎస్సీ నియామకాల ద్వారా ప్రభుత్వం 16,000 ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేసిందని మంత్రి నారా లోకేష్ తెలిపారు.
నియామకాలలో పారదర్శకత, నిశ్చితాభిప్రాయాన్ని నిర్ధారించడానికి ప్రతి ఉగాదికి జాబ్ క్యాలెండర్ను విడుదల చేస్తామని పేర్కొన్నారు. ఉద్యోగ కల్పనలో ప్రైవేట్ పెట్టుబడుల పాత్రను కూడా నారా లోకేష్ తెలిపారు. అనేక కంపెనీలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ఆకర్షితులవుతున్నాయని ఆయన తెలిపారు.
మంగళగిరిలో ప్రభుత్వ భూమి పరిమితంగా ఉన్నందున, అభివృద్ధికి వీలుగా కాజాలో సుమారు 75 ఎకరాల భూమిని సేకరిస్తున్నారు. మంగళగిరికి నాలుగు నుంచి ఐదు ఐటీ కంపెనీలను తీసుకురావాలని తాము లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని చెప్పారు. ప్రభుత్వం సంక్షేమానికి, అభివృద్ధికి సమాన ప్రాధాన్యత ఇస్తుందని కూడా నారా లోకేష్ తెలిపారు. మహిళా సాధికారత గురించి ప్రస్తావిస్తూ, 'స్త్రీ శక్తి' వంటి పథకాలు మహిళలు స్వయం సమృద్ధి సాధించడానికి సహాయపడుతున్నాయని లోకేష్ అన్నారు.
ఒక వ్యక్తిగత విషయాన్ని పంచుకుంటూ, ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత అమెరికాలో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించాలన్న తన నిర్ణయాన్ని, తన జీవితంలో తీసుకున్న "అత్యుత్తమ నిర్ణయం"గా ఆయన అభివర్ణించారు.
దాదాపు ఎనిమిదేళ్లపాటు చదువుకుంటూనే ఉద్యోగం చేయడం, స్వాతంత్ర్యం పొందడం వంటి విషయాలలో ఈ నిర్ణయం తనకు సహాయపడిందని తెలిపారు. ఈ సంభాషణ సందర్భంగా, మంత్రి లబ్ధిదారుల సంక్షేమం, ప్రభుత్వ సహాయం, పింఛను పంపిణీ, ముఖ్యమంత్రి సందేశాన్ని తెలియజేసే ఐవీఆర్ఎస్ కాల్స్ వంటి అంశాల గురించి ఆరా తీశారు.
లబ్ధిదారులు తమ పిల్లలకు ఉద్యోగ అవకాశాలు, గృహ నిర్మాణ సహాయం కల్పించాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. దీనికి లోకేష్ వారికి పూర్తి ప్రభుత్వ మద్దతు ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు.