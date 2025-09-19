AP: ఉచిత బస్సు సేవలు- బస్సు కండక్టర్లు, డ్రైవర్ల కష్టాలు.. వీడియో వైరల్
మహిళా ప్రయాణికుల కోసం ఉచిత బస్సు సర్వీసులలో బస్సు కండక్టర్లు, డ్రైవర్లు ఎదుర్కొంటున్న వాస్తవాలు, సమస్యలను సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించారనే ఆరోపణతో జంగారెడ్డిగూడెం ఆర్టీసీ అధికారులు ఒక మహిళా కండక్టర్ను ఉద్యోగ విధుల నుంచి తప్పించారు.
ఏపీలో ఉచిత బస్సు పథకం ప్రవేశపెట్టిన తర్వాత బస్సుల్లో ప్రయాణించే మహిళల సంఖ్య పెరగడం వల్ల సిబ్బంది ఎదుర్కొంటున్న సవాళ్లను హైలైట్ చేస్తూ మహిళా కండక్టర్ వై. కుసుమ కుమారి ఇటీవల ఒక వీడియోను పోస్ట్ చేశారు. ప్రయాణీకుల మధ్య తరచుగా గొడవలు జరగడం వల్ల కండక్టర్లు, డ్రైవర్లు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని, అలాంటి పరిస్థితులను నివారించడానికి ప్రభుత్వం సరైన చర్యలు తీసుకోవాలని ఆమె కోరారు.
ఈ వీడియో వైరల్ కావడంతో జంగారెడ్డిగూడెం ఆర్టీసీ అధికారులు శాఖాపరమైన దర్యాప్తుకు ఆదేశించి ఆమెకు డ్యూటీ నుంచి తొలగించారు. ఈ వ్యవహారంపై విచారణ జరుగుతోందని, విచారణ పూర్తయ్యే వరకు ఆమెకు డ్యూటీ అప్పగించబోమని జంగారెడ్డిగూడెం ఆర్టీసీ డిపో మేనేజర్ పి. గంగాధర్ అన్నారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగులుగా, ఆర్టీసీ సిబ్బంది ఇలాంటి పరిస్థితులను ఎదుర్కొనేటప్పుడు ఓపికగా వ్యవహరించాలని గంగాధర్ అన్నారు. మహిళా ప్రయాణికుల నుండి ఆధార్ కార్డుల జిరాక్స్ కాపీలను కూడా స్వీకరించాలని, భవిష్యత్ ప్రయాణాలలో ఒరిజినల్ కార్డులను తీసుకెళ్లాలని కండక్టర్లు, డ్రైవర్లకు సూచించామన్నారు. సీటింగ్ విషయంలో చాలా వివాదాలు తలెత్తాయని గంగాధర్ అన్నారు.