కుమార్తె కాపురం చక్కదిద్దేందుకు వెళ్లి... గోదావరిలో దూకిన తల్లి
తన కుమార్తె కాపురం చక్కదిద్దేందుకు వెళ్లిన ఓ మహిళ... గోదావరి నదిలో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ ఘటన రాజమండ్రి వద్ద జరిగింది. పోలీసులు వెల్లడించిన వివరాల మేరకు.. దేవరపల్లి మండలం దుద్దుకూరుకు చెందిన ఈగల ధనలక్ష్మి తన కుమార్తె విజయకుమారిని మండపేటకు చెందిన బూసాల వినయ్ కుమార్కు ఇచ్చి 2020లో వివాహం చేశారు.
ఈ దంపతులకు నాలుగేళ్ళ కుమారుడు, యేడాదిన్నర వయసున్న లక్ష్మి ప్రసన్న అనే కుమార్తె ఉంది. అయితే, ఈ దంపతుల మధ్య మనస్పర్థలు రావడంతో గొడవలు జరుగుతున్నాయి. వినయ్ తనను నిత్యం వేధిస్తున్నాడంటూ తన ధనలక్ష్మికి కుమార్తె చెప్పి బోరున విలపించింది. దీంతో కుమార్తె కాపురాన్ని చక్కదిద్దాలనే ఉద్దేశ్యంతో ధనలక్ష్మి శుక్రవారం ఉదయం మండపేటకు వెళ్లారు.
కుమార్తె, అల్లుడుకి సర్దిచెప్పే ప్రయత్నం చేసినా ఫలితం లేకుండా పోయింది. దీంతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన ధనలక్ష్మి, కుమార్తె విజయలక్ష్మి, మనవరాలు లక్ష్మిప్రసన్నతో కలిసి ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని నిర్ణయించుకుని రాజమండ్రికి చేరుకుని ఆటోలో వంతెనపైకి వెళ్లారు. కొంతదూరం నడుస్తూ వెళ్లిన ధనలక్ష్మి ఉన్నట్టుండి గోదావరి నదిలో దూకారు. ఆ వెంటనే విజయకుమారి, లక్ష్మీ ప్రస్తన్న కూడా దూకబోతుండగా స్థానికులు అప్రమత్తమై అడ్డుకుని పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.
దీంతో అక్కడకు చేరుకున్న పోలీసులు.. విజయ, లక్ష్మీప్రసన్నలను ఠాణాకు తరలించారు. గోదావరి నదిలో దూకిన ధనలక్ష్మి కోసంగాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. తన కాపురం చక్కదిద్దడానికి వచ్చి తన కళ్లముందే తల్లి గోదావరిలో దూకడంతో విజయకుమారి కన్నీటిపర్యంతమైంది. ముగ్గురం చనిపోవాలని అనుకున్నామని, తల్లి దూకిన తర్వాత తన బిడ్డతో కలిసి తాను దూకుతుండగా బలవంతంగా ఆపేశారని తన వల్లే తన తల్లికి కష్టాలతో పాటు ఇపుడు మృత్యవు కూడా వచ్చిందని విజయకుమారి బోరున విలపిస్తోంది.