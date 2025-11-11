APCRDA: నవంబర్ 14-15 తేదీల్లో సీఐఐ భాగస్వామ్య సమ్మిట్
విశాఖపట్నంలో జరగనున్న సీఐఐ భాగస్వామ్య సమ్మిట్ 2025లో ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజధాని ప్రాంత అభివృద్ధి అథారిటీ అమరావతి పెట్టుబడి అవకాశాలను జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యాపార నాయకులకు ప్రభావితం చేస్తుంది.
నవంబర్ 14-15 తేదీలలో జరిగే రెండు రోజుల సమ్మిట్ దేశీయ, అంతర్జాతీయ పెట్టుబడిదారులు పరిశ్రమ నాయకులు, సీఈవోలు, డెవలపర్లు, విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ, ఎలక్ట్రానిక్స్, మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి వంటి రంగాల ప్రతినిధులతో సంభాషించడానికి ఏపీసీఆర్డీఏకి ఒక వేదికగా ఉపయోగపడుతుంది.
ఏపీసీఆర్డీఏ ప్రజెంటేషన్ మౌలిక సదుపాయాలు, పట్టణ అభివృద్ధి, లాజిస్టిక్స్, మొబిలిటీ, గ్రీన్ ఎనర్జీ, నీటి నిర్వహణ, గృహనిర్మాణం, స్మార్ట్ సిటీ టెక్నాలజీలను విస్తరించి ఉన్న రంగాల ఆధారిత అభివృద్ధి క్లస్టర్లపై దృష్టి పెడుతుంది. ప్రభుత్వ-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్య (పీపీపీ) ప్రాజెక్టు నమూనాలు, వ్యూహాత్మకంగా ఉన్న భూభాగాలు, రాజధాని ప్రాంతంలో ప్రణాళిక చేయబడిన తొమ్మిది నేపథ్య నగరాల వివరాలను అథారిటీ ప్రదర్శిస్తుంది.
సమగ్ర ప్రణాళిక, సమర్థవంతమైన పట్టణ చలనశీలత, పారదర్శక పాలన సూత్రాలపై నిర్మించబడిన భవిష్యత్తుకు సిద్ధంగా ఉన్న రాజధాని ప్రాంతంగా అమరావతి అభివృద్ధి చెందుతోందని ఏపీసీఆర్డీఏ కమిషనర్ కె కన్నబాబు అన్నారు. సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు ద్వారా, విశ్వసనీయమైన, స్థిరమైన, భవిష్యత్తును దృష్టిలో ఉంచుకునే పెట్టుబడి అవకాశాలను కోరుకునే సంస్థలతో మేము సన్నిహితంగా ఉండటమే లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నామని ఆయన అన్నారు.
ఏపీసీఆర్డీఏ సమ్మిట్ సందర్భంగా అనేక కార్యక్రమాలను నిర్వహించింది. వాటిలో సంభావ్య పెట్టుబడిదారులు, సంస్థాగత ప్రతినిధులతో వన్-ఆన్-వన్ సమావేశాలు, అమరావతి అభివృద్ధి నమూనాపై విధానం, ప్రాజెక్ట్ ప్రదర్శనలు, దేశీయ, ప్రపంచ వ్యాపార ప్రతినిధులతో నెట్వర్కింగ్ సెషన్లు ఉన్నాయి. ఆసక్తిగల పార్టీల కోసం అమరావతిలోని కాబోయే పెట్టుబడి ప్రదేశాలకు క్షేత్ర సందర్శనలను ఏర్పాటు చేయాలని కూడా అథారిటీ యోచిస్తోంది.