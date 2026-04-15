APSDMA: ఏపీలో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు.. 46 మండలాల్లో తీవ్రమైన వడగాలులు

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ (ఏపీఎస్డీఎంఏ) రాష్ట్ర ప్రజలకు హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. ప్రధానంగా ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లోని 46 మండలాల్లో తీవ్రమైన వడగాలులు, 73 మండలాల్లో సాధారణ వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
అదే సమయంలో కోస్తా, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. బుధవారం రాష్ట్రంలోని పలు ప్రాంతాల్లో తీవ్రమైన వడగాలుల పరిస్థితులు నెలకొనే అవకాశం ఉందని ఏపీఎస్డీఎంఏ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ ప్రకార్ జైన్ ఒక అధికారిక పత్రికా ప్రకటనలో పేర్కొన్నారు.
రాయలసీమ-కోస్తా జిల్లాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 44 డిగ్రీల సెల్సియస్ వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని జైన్ తెలిపారు. బుధవారం శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం, అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి మండలాల్లో తీవ్రమైన వేడిగాలులు వీచే అవకాశం ఉండగా, శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పోలవరం, అనకాపల్లి, కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, గుంటూరు, ఎన్టిఆర్, గుంటూరు, గుంటూరు, ఎన్.టి.ఆర్, తిరుపతి మండలాలు.
కాగా, మంగళవారం కడప జిల్లా ఒంటిమిట్టలో 45 డిగ్రీలు, కర్నూలు జిల్లా లద్దగిరి, నంద్యాల జిల్లా సంజామలలో 44.2 డిగ్రీలు, తిరుపతి జిల్లా వరదయ్యపాలెంలో 43.8 డిగ్రీల గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అధిక ఉష్ణోగ్రతలు నమోదైన ఇతర ప్రాంతాలు:
మార్కాపురం జిల్లాలోని అనుములపల్లి, నెల్లూరు జిల్లాలోని కొమ్మిపాడులో 43 డిగ్రీలు; అనంతపురం జిల్లాలోని రాయదుర్గం, పల్నాడు జిల్లాలోని దుర్గి, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని తలుపులలో 42.8 డిగ్రీలు, అన్నమయ్య జిల్లాలోని కంబంవారిపల్లిలో 42.6 డిగ్రీలు, ప్రకాశం జిల్లాలోని కొప్పరపాడులో 42 డిగ్రీలు, కృష్ణా జిల్లాలోని కంకిపాడులో 41.1 డిగ్రీలు, చిత్తూరు జిల్లాలోని నగరిలో 41 డిగ్రీలు నమోదైనాయి.
ప్రజలు తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని, టోపీలు, లేత రంగుల నూలు దుస్తులు ధరించాలని, సన్ గ్లాసెస్ వాడాలని, ఎండకు గురికాకుండా ఉండాలని, అలాగే తగినంత నీరు, నిమ్మరసం, మజ్జిగ, కొబ్బరి నీరు సేవించాలని ఏపీఎస్డీఎంఏ సూచించింది.