Arava Sreedhar: అరవ శ్రీధర్కు ఊరట.. ఏపీ హైకోర్టులో క్వాష్ పిటిషన్
కొడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ క్వాష్ పిటిషన్ను దాఖలు చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తనపై నమోదైన లైంగిక వేధింపుల కేసును కొట్టివేయాలని ఆయన కోరారు. ఈ పిటిషన్ను కోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది. హైకోర్టు పిటిషన్ను అంగీకరించి, నోటీసులు జారీ చేయాలని ఆదేశించింది. ఈ విషయంలో వివరణ కోరాలని కూడా అధికారులను ఆదేశించింది. బీఎన్ఎస్ 35 (3) ప్రకారం ముందుకు సాగాలని పోలీసులను కోరింది.
ఈ నిబంధన ప్రకారం, అరెస్టుకు గల కారణాలను పేర్కొంటూ పోలీసు అధికారి రాతపూర్వక వివరణ సమర్పించనంత వరకు అరవ శ్రీధర్ను అరెస్టు చేయలేరు. ఒకవేళ అరెస్టు జరిగితే, దానిని చట్టబద్ధంగా ప్రశ్నించే హక్కు ఆయనకు ఉంటుంది. ఈ ఆదేశం తాత్కాలిక రక్షణను కల్పిస్తుంది.
ఈ పరిణామం అరవ శ్రీధర్కు గణనీయమైన ఊరటనిచ్చింది. ఈ విషయాన్ని పరిశీలించడానికి జనసేన పార్టీ ఇప్పటికే ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. అంతర్గత సమీక్ష ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఈ కేసుతో తన పార్టీ పేరును ముడిపెట్టవద్దని అరవ శ్రీధర్ మీడియాకు విజ్ఞప్తి చేశారు.
తనపై వచ్చిన ఆరోపణలు నిరాధారమైనవని ఆయన పదేపదే పేర్కొన్నారు. తాను దోషిగా నిరూపితమయ్యే వరకు ఈ వైఖరినే కొనసాగించాలని ఆయన పట్టుబడుతున్నారు. పార్టీ నాయకత్వం కఠినమైన క్రమశిక్షణా చర్యలపై పదేపదే ప్రకటనలు చేయడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ప్రజలు ఈ కేసును నిశితంగా గమనిస్తున్నారు.