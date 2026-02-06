శుక్రవారం, 6 ఫిబ్రవరి 2026
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 6 ఫిబ్రవరి 2026 (13:12 IST)

Arava Sreedhar: అరవ శ్రీధర్‌కు ఊరట.. ఏపీ హైకోర్టులో క్వాష్ పిటిషన్

arava sridhar
కొడూరు ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధర్ క్వాష్ పిటిషన్‌ను దాఖలు చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. తనపై నమోదైన లైంగిక వేధింపుల కేసును కొట్టివేయాలని ఆయన కోరారు. ఈ పిటిషన్‌ను కోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది. హైకోర్టు పిటిషన్‌ను అంగీకరించి, నోటీసులు జారీ చేయాలని ఆదేశించింది. ఈ విషయంలో వివరణ కోరాలని కూడా అధికారులను ఆదేశించింది. బీఎన్ఎస్ 35 (3) ప్రకారం ముందుకు సాగాలని పోలీసులను కోరింది. 
 
ఈ నిబంధన ప్రకారం, అరెస్టుకు గల కారణాలను పేర్కొంటూ పోలీసు అధికారి రాతపూర్వక వివరణ సమర్పించనంత వరకు అరవ శ్రీధర్‌ను అరెస్టు చేయలేరు. ఒకవేళ అరెస్టు జరిగితే, దానిని చట్టబద్ధంగా ప్రశ్నించే హక్కు ఆయనకు ఉంటుంది. ఈ ఆదేశం తాత్కాలిక రక్షణను కల్పిస్తుంది. 
 
ఈ పరిణామం అరవ శ్రీధర్‌కు గణనీయమైన ఊరటనిచ్చింది. ఈ విషయాన్ని పరిశీలించడానికి జనసేన పార్టీ ఇప్పటికే ముగ్గురు సభ్యులతో కూడిన కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. అంతర్గత సమీక్ష ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. ఈ కేసుతో తన పార్టీ పేరును ముడిపెట్టవద్దని అరవ శ్రీధర్ మీడియాకు విజ్ఞప్తి చేశారు. 
 
తనపై వచ్చిన ఆరోపణలు నిరాధారమైనవని ఆయన పదేపదే పేర్కొన్నారు. తాను దోషిగా నిరూపితమయ్యే వరకు ఈ వైఖరినే కొనసాగించాలని ఆయన పట్టుబడుతున్నారు. పార్టీ నాయకత్వం కఠినమైన క్రమశిక్షణా చర్యలపై పదేపదే ప్రకటనలు చేయడంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా ప్రజలు ఈ కేసును నిశితంగా గమనిస్తున్నారు. 

లోకేష్ కనకరాజ్ కూలీ సినిమాపై సౌందర్య రజనీకాంత్ ఏమన్నదో తెలుసా?

లోకేష్ కనకరాజ్ కూలీ సినిమాపై సౌందర్య రజనీకాంత్ ఏమన్నదో తెలుసా?రజనీకాంత్ కుమార్తె సౌందర్య రజనీకాంత్, కోలీవుడ్ పరిశ్రమలో సుదీర్ఘ విరామం తర్వాత నిర్మాతగా తిరిగి వస్తూ ప్రస్తుతం తన 'విత్ లవ్' చిత్రాన్ని ప్రమోట్ చేస్తున్నారు. ఈ చిత్రం చాలా సంవత్సరాల తర్వాత తెరపైకి వస్తోంది. తాజాగా ఒక ప్రచార ఇంటర్వ్యూలో, సౌందర్య రజనీకాంత్ తన తండ్రి ఇటీవల విడుదల చేసిన 'కూలీ' చిత్రంపై తన అభిప్రాయాలను పంచుకున్నారు. ఆమె వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయ్యాయి.

తెలిసినవారికి వివరణ అవసరం లేదు, చెప్పినా వినరు : ఏఆర్ రెహమాన్

తెలిసినవారికి వివరణ అవసరం లేదు, చెప్పినా వినరు : ఏఆర్ రెహమాన్ప్రముఖ సంగీత దర్శకుడు ఏఆర్ రెహమాన్ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు సినిమారంగంలో చర్చకు దారి తీశాయి. మతం గురించి ఆయన చేసిన వ్యాఖ్యలకు పలువురు సున్నితంగా తిరస్కరించారు. తెలుగు సినీరంగంలో సంగీత ప్రపంచంలో వున్నవారు ఎవరినీ అడిగినా నో కామెంట్.. అంటూ తప్పుకుంటున్నారు. కాగా, తాజాగా ఏఆర్ రెహమాన్ పాడ్‌కాస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొని అందుకు తగిన వివరణ ఇచ్చారు. మొదట నిరాకరించినప్పటికీ చెప్పక తప్పలేదు.

ప్రభాస్ ఖాతాలో అరుదైన రికార్డ్: జపాన్ అనాన్‌పై సోలోగా రెబల్ స్టార్

ప్రభాస్ ఖాతాలో అరుదైన రికార్డ్: జపాన్ అనాన్‌పై సోలోగా రెబల్ స్టార్జపాన్‌లో ప్రభాస్ పెరుగుతున్న ప్రజాదరణ మరో మైలురాయిని చేరుకుంది. బాహుబలి జపనీస్ విడుదల తర్వాత ఆ దేశంలో భారీ అభిమాన గణం సంపాదించుకున్న ఈ పాన్-ఇండియన్ స్టార్, ఇప్పుడు జపాన్‌కు చెందిన ప్రతిష్టాత్మక 'అనాన్' మ్యాగజైన్ వెనుక కవర్‌పై చోటు సంపాదించుకున్నారు. ఫిబ్రవరి 10న విడుదల కానున్న అనాన్ 2483వ సంచిక వెనుక కవర్‌పై ప్రభాస్ కనిపించనున్నారు. తద్వారా ఈ మ్యాగజైన్‌పై సోలోగా కనిపించిన మొదటి భారతీయ నటుడిగా ఆయన నిలిచారు. గతంలో, ఆర్ఆర్ఆర్ ప్రపంచవ్యాప్త విజయం తర్వాత 2023లో రామ్ చరణ్, జూనియర్ ఎన్టీఆర్ కవర్‌ను పంచుకున్నారు.

మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేస్తోంది

మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు జీ5లో స్ట్రీమింగ్ కు వచ్చేస్తోందిఈ ఏడాది సంక్రాంతికి మెగాస్టార్ చిరంజీవి హీరోగా న‌టించిన బాక్సాఫీస్ ద‌గ్గ‌ర బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ స‌క్సెస్‌ను సాధించిన ‘మన శంకర వర ప్రసాద్ గారు’ మూవీ ఇప్పుడు డిజిట‌ల్‌లో సంద‌డి చేయ‌టానికి సిద్ధ‌మైంది. ప్ర‌ముఖ ఓటీటీ మాధ్య‌మం జీ5లో ఫిబ్ర‌వ‌రి 11 నుంచి ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్ కానుంది. చిరంజీవి, న‌య‌న‌తార జంట‌గా న‌టించిన ఈ చిత్రం ఈ సీజ‌న్‌లో విడుద‌లైన చిత్రాల‌న్నింటిలో అతి పెద్ద బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్‌గా నిల‌వ‌గా దీని డిజిట‌ల్ హ‌క్కుల‌ను జీ5 సొంతం చేసుకుంది.

సంగీత్ శోభన్ హీరోగా నిహారిక కొణిదె నిర్మిస్తోన్న రాకాస డేట్ ఫిక్స్

సంగీత్ శోభన్ హీరోగా నిహారిక కొణిదె నిర్మిస్తోన్న రాకాస డేట్ ఫిక్స్కమిటీ కుర్రోళ్లు’ వైవిధ్య‌మైన కంటెంట్ బేస్డ్ మూవీని నిర్మించి తొలి చిత్రంతో జాతీయ స్థాయిలో గుర్తింపును సంపాదించుకుని స‌క్సెస్‌ఫుల్ ప్రొడ్యూస‌ర్‌గా అంద‌రి దృష్టిని ఆకర్షించారు నిహారిక కొణిదెల‌. ఇప్పుడు నిహారిక జీ స్టూడియోస్ స‌మ‌ర్ప‌ణ‌లో త‌న పింక్ ఎలిఫెంట్ పిక్చ‌ర్స్ బ్యాన‌ర్‌పై ఉమేష్ కుమార్ బన్సాల్‌తో నిర్మిస్తోన్న లేటెస్ట్ మూవీ ‘రాకాస’.

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?

ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే 7 సమస్యలు, ఏంటవి?ఉప్పు. రోజుకి 5 గ్రాముల కంటే తక్కువ మోతాదులో శరీరానికి అందాలి. అంతకుమించి శరీరానికి అందిస్తే అనారోగ్యానికి కారణమవుతుంది. ఉప్పు అధికంగా తింటే కలిగే అనారోగ్య సమస్యలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఉప్పు అధికంగా తీసుకుంటే కిడ్నీ సమస్యలు వస్తాయి. రక్తపోటు పెరుగుతుంది. వికారం, వాంతులు, కళ్లు తిరుగుతాయి. గుండె సంబంధ వ్యాధులు రావడానికి ఉప్పు అధిక మోతాదులో వాడటం కారణం అవుతుంది. శరీరానికి అవసరమైన ఆక్సిజన్ సరఫరా తగ్గుతుంది. కీళ్ల నొప్పులు వచ్చే ప్రమాదం వుంటుంది. శరీరం డీహైడ్రేషన్ సమస్యకు గురవుతుంది.

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలు

ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ చుట్టూ ఉన్న అతిపెద్ద అపోహలు బట్టబయలుప్రపంచవ్యాప్తంగా, భారతదేశంలోనూ క్యాన్సర్ సంబంధిత మరణాలకు ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ ప్రధాన కార ణాలలో ఒకటిగా ఉంది; అయినప్పటికీ ఇది చాలా తప్పుగా అర్థం చేసుకున్న క్యాన్సర్లలో ఒకటి. ధూమపానం చేసే వారిని మాత్రమే ప్రభావితం చేసేదిగా, ఆలస్యంగా నిర్ధారణ చేయబడేదిగా, చికిత్స ఎంపికలను పరిమితంగా కలిగి ఉన్న వ్యాధిగా ప్రజల అభిప్రాయం చాలా కాలంగా దీనిని చిత్రీకరించింది. నేడు, సైన్స్ దీనికి చాలా భిన్నమైన కథను చెబుతోంది. ముఖ్యంగా భారతీయ నగరాల్లో, వైద్యులు మారుతున్న ఊపిరితిత్తుల క్యాన్సర్ స్థితిగతులను చూస్తున్నారు.

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?

Dry Fish : పురుషులకు మేలు చేసే ఎండు చేపలు.. మధ్యాహ్నం భోజనంలో భాగం చేస్తే?పురుషుల్లో కీళ్ల దృఢత్వం కోసం కండరాల నొప్పికి చెక్ పెట్టాలంటే.. ఎండు చేపలు తీసుకోవాలని ఆరోగ్య నిపుణులు అంటున్నారు. సమతుల్య ఆహారంలో క్రమం తప్పకుండా ఎండు చేపలను చేర్చుకుంటే పురుషుల్లో కండరాల నొప్పిని దూరం చేస్తుందని పోషకాహార నిపుణులు అంటున్నారు. ఎండు చేపల్లో ఒమేగా 3 కొవ్వు ఆమ్లాలు, యాంటీఆక్సిడెంట్లు, ప్రోటీన్లకు మూలం. ఎండు చేపలు ముఖ్యంగా దీర్ఘకాలిక శరీర నొప్పులను దూరం చేస్తాయి. ఎండిన చేపల్లో అధిక కాల్షియం కంటెంట్ వుంటుంది.

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

కివి పండు తింటే 7 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?సీజన్‌కు తగినట్లుగా వచ్చే పండ్లను వదిలిపెట్టకుండా తినేయాలి. వీటిలో కివీ పండ్లు కూడా వున్నాయి. వీటిని తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కివీ పండ్లను తింటుంటే రక్తసరఫరా మెరుగుపడుతుంది. వీటిని తింటే ప్రాణాంతక వ్యాధులైన కాలేయ, చర్మ కేన్సర్లు దగ్గరకు రావు. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచే శక్తి కివీ పండ్లకు వుంది. అధిక రక్తపోటు సమస్యతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుండాలి. కివీలో వుండే విటమిన్ సి కంటిచూపును మెరుగుపరచడంలో మేలు చేస్తుంది. ఒత్తిడి, మానసికి వ్యాకులతతో బాధపడేవారు కివీ పండ్లను తింటుంటే ఫలితం వుంటుంది. జీర్ణక్రియను సాఫీగా చేయడంలో కివీ పండ్లు దోహదపడతాయి.

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలు

ప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం 2026: రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో జీవిస్తున్న వారికోసం 5 మానసిక ఆరోగ్య చిట్కాలుప్రపంచ క్యాన్సర్ దినోత్సవం క్యాన్సర్ సంరక్షణ అనేది కేవలం శారీరక చికిత్సకే పరిమితం కాదని, భావోద్వేగ, మానసిక మద్దతు కూడా అంతే కీలకమని గుర్తు చేస్తుంది. భారతదేశంలో అత్యంత సాధారణంగా గుర్తించబడే క్యాన్సర్లలో ఒకటైన ప్రారంభ దశ రొమ్ము క్యాన్సర్‌తో నిర్ధారణ పొందిన మహిళలకు, ఈ ప్రయాణం కీలకమైన వైద్య నిర్ణయాలతో పాటు భావోద్వేగ అనిశ్చితిని కూడా తీసుకువస్తుంది. పునరావృత ప్రమాదం, చికిత్సా మార్గాలు, దీర్ఘకాలిక జీవన నాణ్యతపై ఉన్న ఆందోళనలు మానసిక శ్రేయస్సుపై గణనీయమైన ప్రభావం చూపుతాయి.
