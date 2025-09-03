Atchannaidu: ఉల్లిరైతులు ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరం లేదు.. అచ్చెన్నాయుడు
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కనీస మద్దతు ధరను ప్రకటించి 580 మెట్రిక్ టన్నులు కొనుగోలు చేసి రాష్ట్రంలోని అన్ని రైతు బజార్లలో అమ్మకాలు ప్రారంభించినందున రైతులు ఉల్లిపాయల గురించి ఆందోళన చెందవద్దని వ్యవసాయ మంత్రి కె. అచ్చెన్నాయుడు సూచించారు.
ఈ విషయంపై మీడియాతో మాట్లాడిన మంత్రి, కర్నూలు జిల్లాలోని రైతులు 5,700 మెట్రిక్ టన్నుల ఉల్లిపాయలను పండించారని చెప్పారు. భారీ వర్షాల కారణంగా దాని ధర బాగా పడిపోయింది.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఆగస్టు 28న పరిస్థితిని సమీక్షించి కిలోకు రూ.12 చొప్పున కనీస మద్దతు ధరను ప్రకటించి ఇప్పటివరకు 580 మెట్రిక్ టన్నుల ఉల్లిపాయలను కొనుగోలు చేశారని ఆయన అన్నారు.
యూరియాకు సంబంధించి, 6.59 లక్షల టన్నుల యూరియా అందుబాటులో ఉందని, ఇప్పటివరకు 5.64 లక్షల టన్నులు పంపిణీ చేశామని చెప్పడం ద్వారా మంత్రి ఎటువంటి కొరత లేదని తోసిపుచ్చారు.