  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. ATM Heist in Bukkarayasamudram, Machine Found Dumped Nearby
Written By సెల్వి
Last Updated : Wednesday, 17 June 2026 (16:52 IST)

బుక్కరాయసముద్రంలో ఏటీఎం చోరీ.. పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనే వున్నా?

ATM
BY: సెల్వి
Publish: Wed, 17 Jun 2026 (16:35 IST) Updated: Wed, 17 Jun 2026 (16:52 IST)
google-news
ATM
అనంతపురం జిల్లా బుక్కరాయసముద్రంలో ఒక ఏటీఎం చోరీ ఘటన వెలుగుచూసింది. తాడిపత్రి ప్రధాన రహదారిపై ఉన్న స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఏటీఎం కేంద్రంలోకి చొరబడిన గుర్తుతెలియని దుండగులు, అక్కడి అద్దాలను పగలగొట్టి ఏటీఎం యంత్రాన్ని, దాని బ్యాటరీలను అపహరించారు. 
 
ఆ ప్రాంతం రద్దీగా ఉండి, సుమారు 100 మీటర్ల దూరంలోనే పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నప్పటికీ ఈ చోరీ ఎవరికీ తెలియకుండా జరగడం స్థానికులలో ఆందోళన కలిగిస్తోంది. కొద్ది గంటల వ్యవధిలోనే, సింగనమల మండలం అకులేడు గ్రామం శివార్లలో దొంగిలించిన ఏటీఎం పరికరాల భాగాలు పడి ఉండగా గుర్తించారు. దొంగతనం చేసిన తర్వాత నిందితులు ఆ పరికరాలను అక్కడ పడేసి ఉంటారని పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు. 
 
డీఎస్పీ శ్రీనివాసులు, సీఐ సుబ్బరాయుడు, ఎస్ఐ రామప్రసాద్ సంఘటనా స్థలాన్ని సందర్శించి పరిశీలించారు. డాగ్ స్క్వాడ్‌ను రంగంలోకి దించారు, అలాగే సమీప ప్రాంతాలలోని సీసీటీవీ దృశ్యాలను పరిశీలిస్తున్నారు. నిందితులను గుర్తించి పట్టుకునేందుకు పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
About Writer
సెల్వి

ప్రియాంక చోప్రా ఎండార్స్‌మెంట్ల జాబితాలో రోలెక్స్

ప్రియాంక చోప్రా ఎండార్స్‌మెంట్ల జాబితాలో రోలెక్స్భారతదేశపు అత్యంత విలువైన సెలబ్రిటీ ఎండార్సర్లలో ఒకరిగా ప్రియాంక చోప్రా తన స్థానాన్ని మరింత పటిష్టం చేసుకుంటున్నారు. బ్రాండ్ ఎండార్స్‌మెంట్ల ద్వారా అత్యధిక ఆదాయం సంపాదించే భారతీయ సెలబ్రిటీలలో ఒకరిగా నిలిచిన ఆమె, ఇప్పుడు మరో ప్రతిష్టాత్మక అంతర్జాతీయ బ్రాండ్‌ను జోడించారు. ప్రియాంక చోప్రా ఇప్పటికే బల్గరీ, బెంట్లీ మోటార్స్‌తో సహా పలు అంతర్జాతీయ లగ్జరీ బ్రాండ్‌లకు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నారు. రోలెక్స్‌తో ఆమెకున్న అనుబంధం, ప్రపంచ వేదికపై అత్యంత సుపరిచితమైన సెలబ్రిటీల్లో ఒకరిగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.

Tamannaah Bhatia: మాధురీ దీక్షిత్ చోలీ కే పీచే రీమిక్స్ వెర్షన్‌.. నో చెప్పిన తమన్నా భాటియా?

Tamannaah Bhatia: మాధురీ దీక్షిత్ చోలీ కే పీచే రీమిక్స్ వెర్షన్‌.. నో చెప్పిన తమన్నా భాటియా?బాలీవుడ్, దక్షిణాది చిత్ర పరిశ్రమలలో ఐటమ్ సాంగ్స్ కోసం అత్యంత డిమాండ్ ఉన్న నటీమణులలో ఒకరిగా తమన్నా భాటియా నిలిచారు. జైలర్ చిత్రంలోని కావాలా, స్త్రీ 2లోని ఆజ్ కీ రాత్ నుండి, జై లవ కుశలోని స్వింగ్ జరా, సరిలేరు నీకెవ్వరులోని డాంగ్ డాంగ్ వంటి తెలుగు సూపర్ హిట్ పాటల వరకు... తమన్నా వరుసగా బ్లాక్‌బస్టర్ డ్యాన్స్ నంబర్లను అందించారు. ముఖ్యంగా ఆజ్ కీ రాత్ పాటలో ఆమె ప్రదర్శన భారీ సంచలనాన్ని సృష్టించింది. ఇది స్ట్రీమింగ్, సోషల్ మీడియాలో కొత్త రికార్డులను నెలకొల్పడమే కాకుండా, ప్రత్యేక గీతాల కోసం పరిశ్రమలో అత్యంత ప్రాధాన్యత కలిగిన తారగా ఆమె స్థానాన్ని మరింత సుస్థిరం చేసింది.

Tamannaah: జైలర్ లోని కావాలా పాట పట్ల అసంత్రుప్తి చెందిన తమన్నా భాటియా

Tamannaah: జైలర్ లోని కావాలా పాట పట్ల అసంత్రుప్తి చెందిన తమన్నా భాటియారజనీకాంత్ నటించిన జైలర్ సినిమాలో సునీల్ తో కావాలా అనే డాన్స్ చేసింది. అయితే అందులో చేసిన డాన్స్ పట్ల తాను సంత్రుప్తిగా లేనని ఇటీవలే ముంబైలో జరిగిన ఓ ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది. దర్శకురాలు, కొరియోగ్రాఫర్ అయిన ఫరా ఖాన్, తన యూట్యూబ్ వ్లాగ్ కోసం ముంబైలోని తమన్నా అందమైన ఇంటికి వెళ్లినప్పుడు, 'బాహుబలి' నటి తమన్నా నటించిన వివిధ పాటల గురించి వారిద్దరూ చర్చించారు.

Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు.

Anil Ravipudi: అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు.సినిమా సినిమాకు సరికొత్త టైటిల్ తో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటున్న దర్శకుడు అనిల్ రావిపూడి మరో కొత్త టైటిల్ తో రాబోతున్నాడు. తాజాగా ఆయన వెంకటేష్, నందమూరి కళ్యాణ్‌రామ్ కాంబినేషన్ లో రూపొందిస్తున్నాడు. ఈ సినిమాను సంక్రాంతి 2027న విడుదల చేయడానికి సిద్దమయ్యాడు. అందుకే టైటిల్ కూడా సరిపడేట్లుగా ఫిక్స్ చేసినట్లు తెలుస్తోంది.

Raj Nidimoru : సమంత కు ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి రాజ్ నిడిమోరు నిరాకరణ

Raj Nidimoru : సమంత కు ఐ లవ్ యూ చెప్పడానికి రాజ్ నిడిమోరు నిరాకరణహైదరాబాద్: లో జరిగిన మా ఇంటి బంగారం ప్రీరిలీజ్ వేడుకలో ఆసక్తికర సంఘటన జరిగింది. సమంత రూత్ ప్రభు, రాజ్ నిడిమోరు ఈ ప్రచార కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. యాంకర్ సుమ మాట్లాడుతూ, చాలామందికి తెలీని విషయం ఏమంటే.. రాజ్ తెలుగువారే. ఆయన తెలుగులో మాట్లాడతారు అన్నారు. అనంతరం ఆయన కొద్దిగా మాట్లాడి, తర్వాత ఇంగ్లీషులో సినిమా గురించి మాట్లాడారు. జూన్ 19న విడుదలకానుంది.