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  4. Attack on a 10th class girl student in Raptadu: Teacher says she stood frozen, leaning against the wall
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Saturday, 31 October 2026 (22:09 IST)

రంపంతో విద్యార్థినిపై దాడి: నిశ్చేష్టురాలినై గోడకు ఆనుకుని అలాగే నిలబడిపోయానన్న టీచర్

Teacher
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 31 Oct 2026 (22:12 IST)
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అనంతపురం జిల్లా రాప్తాడులో ప్రేమోన్మాది ఓ విద్యార్థినిపై చేసిన కిరాతక చర్య గురించి తరగతి ఉపాధ్యాయురాలు వివరించారు. ఆమె మాట్లాడుతూ... పిల్లలకి పాఠం చెబుతున్నా. ఒకడు వేగంగా క్లాసు రూంలోకి ఎలక్ట్రిక్ రంపం పట్టుకుని వచ్చాడు.
 
తరగతి గదిలో ఏదైనా పని చేయడానికి వచ్చాడేమో అనుకున్నా. కానీ అతడు నేరుగా విద్యార్థిని వద్దకు వెళ్లాడు. రంపంతో దారుణంగా దాడి చేసాడు. నేను నిశ్చేష్టురాలినై గోడకు ఆనుకుని అలాగే నిలబడిపోయా. మిగిలిన విద్యార్థులంతా క్లాస్ రూం నుంచి భయంతో పరుగులు తీసారు. చూస్తుండగానే రక్తం మడుగులో పడిపోయింది ఆ విద్యార్థిని అంటూ ఉపాధ్యాయురాలు భోరమంటూ విలపించింది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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