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  4. August 13, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

ఆగష్టు 13, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన ఎలా వుందంటే..?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 12 Aug 2026 (19:12 IST)
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Weather forecast
తెలంగాణలో కొనసాగుతున్న నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో చాలా జిల్లాల్లో పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంది. హైదరాబాద్: ఉష్ణోగ్రత 28°C (కనిష్ట) నుండి 38°C (గరిష్ట) మధ్య నమోదైంది. నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాక్షికంగా మేఘావృతమై, అక్కడక్కడా స్వల్ప వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తున్నాయి. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ : అల్పపీడన వ్యవస్థలు, రుతుపవనాల ప్రభావంతో తీర ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా వర్షం, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిశాయి. 
 
అమరావతి: ఉష్ణోగ్రతలు 27°C (కనిష్ట) నుండి 40°C (గరిష్ట) మధ్య నమోదయ్యాయి. బలమైన గాలులు,  మెరుపులతో కూడిన ఉరుములతో కూడిన జల్లులు సంభవించాయి. 
 
కోస్తాంధ్ర - రాయలసీమ: ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో, రాయలసీమలోని అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు, ఈదురు గాలులు వీచాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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