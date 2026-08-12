ఆగష్టు 13, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ సూచన ఎలా వుందంటే..?
తెలంగాణలో కొనసాగుతున్న నైరుతి రుతుపవనాల ప్రభావంతో చాలా జిల్లాల్లో పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంది. హైదరాబాద్: ఉష్ణోగ్రత 28°C (కనిష్ట) నుండి 38°C (గరిష్ట) మధ్య నమోదైంది. నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో పాక్షికంగా మేఘావృతమై, అక్కడక్కడా స్వల్ప వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తున్నాయి.
Weather forecast
ఆంధ్రప్రదేశ్ : అల్పపీడన వ్యవస్థలు, రుతుపవనాల ప్రభావంతో తీర ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా వర్షం, ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిశాయి.
అమరావతి: ఉష్ణోగ్రతలు 27°C (కనిష్ట) నుండి 40°C (గరిష్ట) మధ్య నమోదయ్యాయి. బలమైన గాలులు, మెరుపులతో కూడిన ఉరుములతో కూడిన జల్లులు సంభవించాయి.
కోస్తాంధ్ర - రాయలసీమ: ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో, రాయలసీమలోని అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు, ఈదురు గాలులు వీచాయి.