15 ఆగస్టు 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ అంచనా వివరాలు
తెలంగాణ: రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి ఒక మోస్తరు వర్షాలు లేదా చిరుజల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాలలో పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడ తేలికపాటి జల్లులు పడవచ్చు. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 29°C నుండి 31°C వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది. గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
Weather forecast
ఆంధ్రప్రదేశ్: తీరప్రాంతం, రాయలసీమలో చాలాచోట్ల మేఘావృతమైన వాతావరణం ఉంటుంది. కొన్ని చోట్ల చిరుజల్లుల నుండి తేలికపాటి వర్షపాతం నమోదు కావచ్చు. సగటు ఉష్ణోగ్రతలు 30°C నుండి 33°C వరకు ఉండే అవకాశముంది.
హెచ్చరికలు: కోస్తాంధ్ర- రాయలసీమ వ్యాప్తంగా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. సముద్ర తీరం బడే వేగవంతమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున మత్స్యకారులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సూచించారు.