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  4. August 17, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 17 August 2026 (07:47 IST)

ఆగస్టు 17, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ సమాచారం ఎలా వుంది..?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 17 Aug 2026 (07:47 IST)
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Weather forecast
ఆగస్టు 17, 2026 నాటికి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో (తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్) వాతావరణ సమాచారం గురించి తెలుసుకుందాం.. తెలంగాణ వాతావరణం వర్ష సూచన: తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మోస్తరు లేదా చిరుజల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన జల్లులు పడవచ్చు.  
 
గాలులు: గంటకు 30 - 40 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తెలిపింది. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు:
హైదరాబాద్: ఆకాశం ఎక్కువగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 28°C - 30°C, కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 24°C వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది.  
 
వరంగల్, ఖమ్మం: ఉష్ణోగ్రతలు 25°C - 30°C వరకు ఉండి, మేఘావృతమైన వాతావరణం ఉంటుంది.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం వర్షసూచన: తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం పరిసరాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయి. రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో పొడి వాతావరణంతో పాటు మేఘావృతమై ఉండే అవకాశం ఉంది. 
 
తీరప్రాంత హెచ్చరికలు: ఉత్తర కోస్తా తీరం వెంబడి గంటకు 40 - 50 కి.మీ (గరిష్టంగా 60 కి.మీ) వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తలు వహించాలని సూచించడమైనది. 
 
ముఖ్య నగరాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు: 
అమరావతి / విజయవాడ: నిర్మలమైన ఆకాశం లేదా పాక్షిక మేఘావృతం, ఉష్ణోగ్రతలు 28°C - 33°C.
విశాఖపట్నం: తేమ శాతంతో కూడిన వాతావరణం, ఉష్ణోగ్రత 28°C - 32°C.  తిరుపతి: సాధారణ వాతావరణం, ఉష్ణోగ్రత 28°C - 33°C.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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