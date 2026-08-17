ఆగస్టు 17, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణ సమాచారం ఎలా వుంది..?
ఆగస్టు 17, 2026 నాటికి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో (తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్) వాతావరణ సమాచారం గురించి తెలుసుకుందాం.. తెలంగాణ వాతావరణం వర్ష సూచన: తెలంగాణలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో మోస్తరు లేదా చిరుజల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. కొన్ని చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన జల్లులు పడవచ్చు.
Weather forecast
గాలులు: గంటకు 30 - 40 కి.మీ వేగంతో బలమైన ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) తెలిపింది.
ఉష్ణోగ్రతలు:
హైదరాబాద్: ఆకాశం ఎక్కువగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 28°C - 30°C, కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత 24°C వరకు ఉండే అవకాశం ఉంది.
వరంగల్, ఖమ్మం: ఉష్ణోగ్రతలు 25°C - 30°C వరకు ఉండి, మేఘావృతమైన వాతావరణం ఉంటుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం వర్షసూచన: తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం పరిసరాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయి. రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో పొడి వాతావరణంతో పాటు మేఘావృతమై ఉండే అవకాశం ఉంది.
తీరప్రాంత హెచ్చరికలు: ఉత్తర కోస్తా తీరం వెంబడి గంటకు 40 - 50 కి.మీ (గరిష్టంగా 60 కి.మీ) వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. మత్స్యకారులు సముద్రంలో వేటకు వెళ్లేటప్పుడు జాగ్రత్తలు వహించాలని సూచించడమైనది.
ముఖ్య నగరాల్లో ఉష్ణోగ్రతలు:
అమరావతి / విజయవాడ: నిర్మలమైన ఆకాశం లేదా పాక్షిక మేఘావృతం, ఉష్ణోగ్రతలు 28°C - 33°C.
విశాఖపట్నం: తేమ శాతంతో కూడిన వాతావరణం, ఉష్ణోగ్రత 28°C - 32°C. తిరుపతి: సాధారణ వాతావరణం, ఉష్ణోగ్రత 28°C - 33°C.