ఆగష్టు 18, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వెదర్ రిపోర్ట్ ఎలా వుందంటే?
ఆగష్టు 18, 2026 నాటి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల (తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్) వాతావరణ సూచన తాజా సమాచారాన్ని పరిశీలిస్తే.. తెలంగాణ వాతావరణం: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా చెదురుమదురుగా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
Weather forecast
హైదరాబాద్ - పరిసర ప్రాంతాలు: ఆకాశం మేఘావృతమై, ఉష్ణోగ్రతలు ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 30°C (86°F)గా, రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 23°C -24°C (74°F)గా ఉంటాయి.
గాలులు- హెచ్చరికలు: వివిధ జిల్లాల్లో గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ సూచన:
కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమ: ముఖ్యంగా విశాఖపట్నం, విజయవాడ, అమరావతి వంటి తీరప్రాంత కేంద్రాల చుట్టూ తేలికపాటి వర్షం లేదా స్థానిక జల్లులతో కూడిన తేలికపాటి, తేమతో కూడిన వాతావరణం ఉంటుంది.
రాయలసీమ ప్రాంతం (తిరుపతి, కర్నూలు): సౌకర్యవంతమైన తేమ, అప్పుడప్పుడు మేఘాలతో, చాలావరకు పొడిగా లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: ఆంధ్రప్రదేశ్లోని ప్రధాన పట్టణ ప్రాంతాలలో సగటు పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 28°C నుండి 31°C వరకు ఉంటాయి.