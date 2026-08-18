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  4. August 19, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

ఆగస్టు 19, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 18 Aug 2026 (21:29 IST)
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Weather forecast
బుధవారం, ఆగస్టు 19, 2026న తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాలకు భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) అందించిన సూచనలు ఎలా వున్నాయంటే..
 
తెలంగాణ: మెరుపులు, బలమైన గాలులతో కూడిన ఉరుముల వర్షం పడే అవకాశం ఉందని ఐఎండీ 11 జిల్లాలకు హెచ్చరిక జారీ చేసింది. 
 
ప్రభావిత జిల్లాలు: ఆదిలాబాద్, కొమరం భీమ్, ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, నిర్మల్, నిజామాబాద్, జగిత్యాల, రాజన్న సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు.
 
హైదరాబాద్- పరిసర ప్రాంతాలు: ఆకాశం రోజంతా పాక్షికంగా మేఘావృతమై లేదా పూర్తిగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. వర్షం: సాయంత్రం లేదా రాత్రి వేళల్లో తేలికపాటి వర్షం లేదా చినుకులు పడే అవకాశం ఉంది. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 29°C-31°C మధ్య, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 23°C–24°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ - తీరప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం: ఉత్తర- దక్షిణ కోస్తా ఆంధ్ర జిల్లాల్లో ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
రాయలసీమ: వాతావరణం ఎక్కువగా పొడిగా లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం తర్వాత ఒకటి రెండు ప్రాంతాల్లో స్వల్పకాలిక తేలికపాటి జల్లులు లేదా స్థానికంగా ఉరుములతో కూడిన వర్షం పడే అవకాశం ఉంది. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు: కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమ ప్రాంతాల్లో పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31°C నుండి 34°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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