August 2, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?
ఆగస్టు 2, 2026న రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు (తెలంగాణ- ఆంధ్రప్రదేశ్) సంబంధించిన వాతావరణ వివరాలు ఎలా వున్నాయో చూద్దాం..
Weather forecast
తెలంగాణ వాతావరణ నివేదిక: భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) హైదరాబాద్ బులెటిన్ ప్రకారం,
వర్ష సూచన: తెలంగాణ అంతటా అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. అన్ని జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్ - పరిసర ప్రాంతాలు: రాజధాని ప్రాంతంలో పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 32°C (90°F) వద్ద ఉంటాయి. రాత్రి వేళల్లో అవి సుమారు 24°C (75°F)కి తగ్గి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా స్వల్ప జల్లులు లేదా స్థానికంగా మెరుపులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాయలసీమ వాతావరణ నివేదిక: కోస్తా ఆంధ్ర, యానాం: ఆకాశం పాక్షికంగా లేదా పూర్తిగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. తీర ప్రాంతంలో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మెరుపులు, బలమైన గాలులతో (గంటకు 30- 40 కి.మీ వేగంతో) కూడిన ఉరుము సహిత వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
రాయలసీమ: అక్కడక్కడా తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది, వాతావరణం వెచ్చగా మరియు తేమతో కూడి ఉంటుంది. తిరుమల, తిరుపతిలో పాక్షికంగా మేఘావృతమైన ఆకాశంతో పాటు, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 32°C (90°F), కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 21°C (70°F)గా నమోదవుతాయి. తీరం వెంబడి మోస్తరు నుండి బలమైన గాలులు వీస్తాయి.