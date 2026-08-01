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  4. August 2, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

August 2, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుంది?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 1 Aug 2026 (21:52 IST)
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Weather forecast
ఆగస్టు 2, 2026న రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలకు (తెలంగాణ- ఆంధ్రప్రదేశ్) సంబంధించిన వాతావరణ వివరాలు ఎలా వున్నాయో చూద్దాం.. 
 
తెలంగాణ వాతావరణ నివేదిక: భారత వాతావరణ శాఖ (ఐఎండీ) హైదరాబాద్ బులెటిన్ ప్రకారం,  
వర్ష సూచన: తెలంగాణ అంతటా అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. అన్ని జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. 
 
హైదరాబాద్ - పరిసర ప్రాంతాలు: రాజధాని ప్రాంతంలో పగటిపూట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 32°C (90°F) వద్ద ఉంటాయి. రాత్రి వేళల్లో అవి సుమారు 24°C (75°F)కి తగ్గి ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాయి. ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా స్వల్ప జల్లులు లేదా స్థానికంగా మెరుపులు వచ్చే అవకాశం ఉంది. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాయలసీమ వాతావరణ నివేదిక: కోస్తా ఆంధ్ర, యానాం: ఆకాశం పాక్షికంగా లేదా పూర్తిగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. తీర ప్రాంతంలో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మెరుపులు, బలమైన గాలులతో (గంటకు 30- 40 కి.మీ వేగంతో) కూడిన ఉరుము సహిత వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది. 
 
రాయలసీమ: అక్కడక్కడా తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది, వాతావరణం వెచ్చగా మరియు తేమతో కూడి ఉంటుంది. తిరుమల, తిరుపతిలో పాక్షికంగా మేఘావృతమైన ఆకాశంతో పాటు, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 32°C (90°F), కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 21°C (70°F)గా నమోదవుతాయి. తీరం వెంబడి మోస్తరు నుండి బలమైన గాలులు వీస్తాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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