ఆగస్టు 20, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
తెలంగాణ వాతావరణ నివేదిక: ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, జగిత్యాల, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, జయశంకర్ భూపాలపల్లి సహా 13 ఉత్తర, తూర్పు జిల్లాలకు ఈదురు గాలులతో కూడిన ఉరుములు, మెరుపుల హెచ్చరికను ఐఎండి జారీ చేసింది.
Weather forecast
హైదరాబాద్ - పరిసర ప్రాంతాలు: రోజంతా సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. సాయంత్రం/రాత్రి తేలికపాటి వర్షం లేదా చెదురుమదురుగా జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 31°C
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 24°C
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ నివేదిక వర్షపాతం: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావం వల్ల, రాబోయే రోజుల్లో అనేక తీరప్రాంత జిల్లాల్లో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ - గోదావరి జిల్లాలు: అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన మోస్తరు వర్షం.
రాజధాని ప్రాంతం (అమరావతి - విజయవాడ): తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు కురిసే అవకాశాలతో ఎక్కువగా మేఘావృతమై ఉంటుంది.
రాయలసీమ: స్థానికంగా తేలికపాటి జల్లులతో ఎక్కువగా మేఘావృతమై లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. సగటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 31°C–34°C
సగటు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 23°C–25°C