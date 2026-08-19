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  4. August 20, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

ఆగస్టు 20, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 19 Aug 2026 (19:22 IST)
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Weather forecast
తెలంగాణ వాతావరణ నివేదిక: ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, జగిత్యాల, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, జయశంకర్ భూపాలపల్లి సహా 13 ఉత్తర, తూర్పు జిల్లాలకు ఈదురు గాలులతో కూడిన ఉరుములు, మెరుపుల హెచ్చరికను ఐఎండి జారీ చేసింది. 
 
హైదరాబాద్ - పరిసర ప్రాంతాలు: రోజంతా సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. సాయంత్రం/రాత్రి తేలికపాటి వర్షం లేదా చెదురుమదురుగా జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 31°C 
కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 24°C 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ నివేదిక వర్షపాతం: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ప్రభావం వల్ల, రాబోయే రోజుల్లో అనేక తీరప్రాంత జిల్లాల్లో మోస్తరు నుండి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్ - గోదావరి జిల్లాలు: అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన మోస్తరు వర్షం. 
రాజధాని ప్రాంతం (అమరావతి - విజయవాడ): తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు కురిసే అవకాశాలతో ఎక్కువగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. 
 
రాయలసీమ: స్థానికంగా తేలికపాటి జల్లులతో ఎక్కువగా మేఘావృతమై లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. సగటు గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 31°C–34°C 
సగటు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత: 23°C–25°C
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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