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  4. August 26, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

August 26, 2026: బుధవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 25 Aug 2026 (21:38 IST)
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Weather forecast
తెలంగాణ వాతావరణం : రుతుపవనాలు రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో చురుకుగా కొనసాగుతున్నాయి. భారత వాతావరణ శాఖ అనేక జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులను అంచనా వేసింది. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 30°C నుండి 31°C వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. 
 
కనిష్ఠ (రాత్రి) ఉష్ణోగ్రతలు 22°C- 24°C మధ్య ఉంటాయి.
 
హైదరాబాద్: సాధారణంగా మేఘావృతమైన ఆకాశంలో సౌకర్యవంతమైన పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31°Cకి చేరుకుంటాయి. కనిష్టంగా 24°C వరకు తగ్గుతాయి. మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం వరకు అప్పుడప్పుడు తేలికపాటి వర్షం లేదా చినుకులు పడే అవకాశం ఉంది. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం: కోస్తా ప్రాంతాలు, రాయలసీమలో మేఘావృతమైన విరామాలతో కూడిన తేమతో కూడిన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమ జిల్లాలలో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయని అంచనా వేయబడింది.
 
ఉష్ణోగ్రతలు: విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి వంటి ప్రధాన నగరాల్లో పగటిపూట గరిష్టాలు 32°C - 35°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. రాత్రిపూట 27°C నుండి 35°C మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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