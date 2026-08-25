August 26, 2026: బుధవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
తెలంగాణ వాతావరణం : రుతుపవనాలు రాష్ట్రంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో చురుకుగా కొనసాగుతున్నాయి. భారత వాతావరణ శాఖ అనేక జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులను అంచనా వేసింది.
Weather forecast
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 30°C నుండి 31°C వరకు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
కనిష్ఠ (రాత్రి) ఉష్ణోగ్రతలు 22°C- 24°C మధ్య ఉంటాయి.
హైదరాబాద్: సాధారణంగా మేఘావృతమైన ఆకాశంలో సౌకర్యవంతమైన పగటి ఉష్ణోగ్రతలు 31°Cకి చేరుకుంటాయి. కనిష్టంగా 24°C వరకు తగ్గుతాయి. మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం వరకు అప్పుడప్పుడు తేలికపాటి వర్షం లేదా చినుకులు పడే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం: కోస్తా ప్రాంతాలు, రాయలసీమలో మేఘావృతమైన విరామాలతో కూడిన తేమతో కూడిన పరిస్థితులు ఉంటాయి. ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమ జిల్లాలలో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయని అంచనా వేయబడింది.
ఉష్ణోగ్రతలు: విజయవాడ, విశాఖపట్నం, తిరుపతి వంటి ప్రధాన నగరాల్లో పగటిపూట గరిష్టాలు 32°C - 35°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. రాత్రిపూట 27°C నుండి 35°C మధ్య ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.