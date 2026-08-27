August 28, 2026: శుక్రవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
ఆగష్టు 28, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాల అంతటా వాతావరణ పరిస్థితులు ఎలా వుంటాయంటే.. చాలా ప్రాంతాలలో తేమతో కూడిన, మేఘావృతమైన ఆకాశంతో పాటు తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కురుస్తుంది.
Weather forecast
తెలంగాణ వాతావరణ పరిస్థితులు: సాధారణంగా మేఘావృతమైన ఆకాశం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం వేళల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు లేదా చెదురుమదురుగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ఠం: 29°C
రాత్రిపూట కనిష్ఠం: 22°C నుండి 23°C (72°F - 73°F)
తేమ - గాలి: 75శాతం 80శాతంతో పాటు గంటకు 15-20 కి.మీ. వేగంతో తేలికపాటి పశ్చిమ గాలులు వీస్తాయి.
ప్రధాన ప్రాంతాలు: హైదరాబాద్, ఉత్తర-తూర్పు జిల్లాలలో (వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం) తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ఆంధ్ర (విశాఖపట్నం, కాకినాడ, విజయవాడ): ఉదయం పూట వెచ్చగా, తేమగా ఉండి, మధ్యాహ్నానికి ఆకాశం మేఘావృతమవుతుంది. తీర జిల్లాల్లో చెదురుమదురుగా మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 31°C - 33°C (88°F - 91°F) మధ్య, రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 25°C - 27°C మధ్య ఉంటాయి.
రాయలసీమ (తిరుపతి, అనంతపురం, కడప, కర్నూలు): తీర ప్రాంతంతో పోలిస్తే వెచ్చగా, పొడిగా ఉంటుంది. పగటిపూట వెచ్చని వాతావరణంతో పాటు చెదురుమదురుగా మేఘాలు ఉంటాయి.
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 34°C -37°C (93°F - 99°F) మధ్య, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 24°C - 26°C మధ్య ఉంటాయి.