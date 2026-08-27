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  4. August 28, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

August 28, 2026: శుక్రవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 27 Aug 2026 (18:53 IST)
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Weather forecast
ఆగష్టు 28, 2026న తెలుగు రాష్ట్రాల అంతటా వాతావరణ పరిస్థితులు ఎలా వుంటాయంటే.. చాలా ప్రాంతాలలో తేమతో కూడిన, మేఘావృతమైన ఆకాశంతో పాటు తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం కురుస్తుంది. 
 
తెలంగాణ  వాతావరణ పరిస్థితులు: సాధారణంగా మేఘావృతమైన ఆకాశం, మధ్యాహ్నం, సాయంత్రం వేళల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు లేదా చెదురుమదురుగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ఠం: 29°C 
రాత్రిపూట కనిష్ఠం: 22°C నుండి 23°C (72°F - 73°F) 
తేమ - గాలి: 75శాతం 80శాతంతో పాటు గంటకు 15-20 కి.మీ. వేగంతో తేలికపాటి పశ్చిమ గాలులు వీస్తాయి. 
 
ప్రధాన ప్రాంతాలు: హైదరాబాద్, ఉత్తర-తూర్పు జిల్లాలలో (వరంగల్, కరీంనగర్, ఖమ్మం) తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ కోస్తా ఆంధ్ర (విశాఖపట్నం, కాకినాడ, విజయవాడ): ఉదయం పూట వెచ్చగా, తేమగా ఉండి, మధ్యాహ్నానికి ఆకాశం మేఘావృతమవుతుంది. తీర జిల్లాల్లో చెదురుమదురుగా మెరుపులతో కూడిన మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 31°C - 33°C (88°F - 91°F) మధ్య, రాత్రిపూట కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 25°C - 27°C మధ్య ఉంటాయి. 
 
రాయలసీమ (తిరుపతి, అనంతపురం, కడప, కర్నూలు): తీర ప్రాంతంతో పోలిస్తే వెచ్చగా, పొడిగా ఉంటుంది. పగటిపూట వెచ్చని వాతావరణంతో పాటు చెదురుమదురుగా మేఘాలు ఉంటాయి. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు: పగటిపూట గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 34°C -37°C (93°F - 99°F) మధ్య, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 24°C - 26°C మధ్య ఉంటాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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