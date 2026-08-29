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  4. August 30, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

August 30, 2026: ఆదివారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (21:34 IST)
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Weather forecast
తెలంగాణ వాతావరణం: ప్రధానంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. 
వర్షపాతం: హైదరాబాద్, దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు లేదా వర్షం కురిసే 
అవకాశం ఉంది (సుమారు 35% - 40% అవకాశం).
 
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 25°C నుండి 27°C
కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 20°C నుండి 22°C
గాలి - తేమ: సాధారణం కంటే ఎక్కువ తేమ (70% పైగా) నమోదవుతుంది. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్: 
ఉమ్మడి తీర ప్రాంతాలు - రాయలసీమ: కొన్ని చోట్ల ఉరుములతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 28°C నుండి 31°C
కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 23°C నుండి 25°C.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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