August 30, 2026: ఆదివారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
తెలంగాణ వాతావరణం: ప్రధానంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది.
Weather forecast
వర్షపాతం: హైదరాబాద్, దాని చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు లేదా వర్షం కురిసే
అవకాశం ఉంది (సుమారు 35% - 40% అవకాశం).
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 25°C నుండి 27°C
కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 20°C నుండి 22°C
గాలి - తేమ: సాధారణం కంటే ఎక్కువ తేమ (70% పైగా) నమోదవుతుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్:
ఉమ్మడి తీర ప్రాంతాలు - రాయలసీమ: కొన్ని చోట్ల ఉరుములతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 28°C నుండి 31°C
కనిష్ఠ ఉష్ణోగ్రత: 23°C నుండి 25°C.