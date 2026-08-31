August 31, 2026: సోమవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
ఆగస్టు 31, 2026 సోమవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం గురించి తెలుసుకుందాం..
తెలంగాణ వాతావరణ వివరాలు: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ద్రోణి, ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రుతుపవనాల ప్రభావం చురుకుగా ఉంది. రోజంతా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది.
హెచ్చరికలు: భారత వాతావరణ శాఖ పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది.
ఉత్తర, తూర్పు జిల్లాలు: అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములు మరియు గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. యాదాద్రి భువనగిరి, సూర్యాపేట, నల్గొండ, జనగాం, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మెదక్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి వంటి జిల్లాల్లో రోజంతా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్, శివారు ప్రాంతాలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26°C – 28°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 21°C – 23°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. అధిక తేమ (సుమారు 70–72%) ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం వేళ అక్కడక్కడ తేలికపాటి జల్లులు, రాత్రి సమయానికి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం - కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమ: కోస్తా ప్రాంతాలు, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్ర : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఆవర్తనం కారణంగా తీరప్రాంతాల్లో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి.
రాయలసీమ: వైఎస్ఆర్ కడప, అనంతపురం, చిత్తూరు వంటి ప్రాంతాల్లో ఆకాశం ఎక్కువగా మేఘావృతమై లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షం లేదా పొడి వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉంది.