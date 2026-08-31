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  4. August 31, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Monday, 31 August 2026 (09:51 IST)

August 31, 2026: సోమవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Mon, 31 Aug 2026 (09:51 IST)
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ఆగస్టు 31, 2026 సోమవారం నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం గురించి తెలుసుకుందాం.. 
 
తెలంగాణ వాతావరణ వివరాలు: బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడన ద్రోణి, ఉపరితల ఆవర్తనం కారణంగా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా రుతుపవనాల ప్రభావం చురుకుగా ఉంది. రోజంతా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది. 
హెచ్చరికలు: భారత వాతావరణ శాఖ పలు జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. 
 
ఉత్తర, తూర్పు జిల్లాలు: అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, ఉరుములు మరియు గంటకు 30-40 కి.మీ వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. యాదాద్రి భువనగిరి, సూర్యాపేట, నల్గొండ, జనగాం, ఖమ్మం, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, మెదక్, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి వంటి జిల్లాల్లో రోజంతా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
హైదరాబాద్, శివారు ప్రాంతాలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26°C – 28°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 21°C – 23°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. అధిక తేమ (సుమారు 70–72%) ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం వేళ అక్కడక్కడ తేలికపాటి జల్లులు, రాత్రి సమయానికి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణం - కోస్తా ఆంధ్ర, రాయలసీమ: కోస్తా ప్రాంతాలు, రాయలసీమలోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
 
ఉత్తర కోస్తా ఆంధ్ర : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన ఆవర్తనం కారణంగా తీరప్రాంతాల్లో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. అక్కడక్కడ తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురిసే సూచనలు ఉన్నాయి. 
 
రాయలసీమ: వైఎస్ఆర్ కడప, అనంతపురం, చిత్తూరు వంటి ప్రాంతాల్లో ఆకాశం ఎక్కువగా మేఘావృతమై లేదా పాక్షికంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. అక్కడక్కడ తేలికపాటి వర్షం లేదా పొడి వాతావరణం ఉండే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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