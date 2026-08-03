ఆగష్టు 4, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
ఆగష్టు 4, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల (తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్) వాతావరణ సూచన వివరాలు ఎలా వున్నాయో తెలుసుకుందాం.. తెలంగాణ వాతావరణం.. వర్షపాతం, ఉరుములు: పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుండి తేలికపాటి జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. అక్కడక్కడ మెరుపులతో కూడిన ఉరుములు సంభవించే అవకాశం ఉంది. మధ్యాహ్నం లేదా సాయంత్రం వేళల్లో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షం లేదా తేలికపాటి ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
Weather forecast
గాలి: కొన్ని ప్రాంతాలలో గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్, పరిసర ప్రాంతాలు: రోజంతా సాధారణంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉంటుంది.
ఉష్ణోగ్రత: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 31°C (88°F), కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 23°C (74°F) ఉంటుంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ సూచన కోస్తా ఆంధ్ర అండ్ రాయలసీమ: తీర జిల్లాలలో (విశాఖపట్నం, కాకినాడ, విజయవాడ వంటివి) చెదురుమదురుగా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
రాయలసీమలో (తిరుపతి, అనంతపురం).. అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, తేమ కొనసాగుతాయి, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 36°C (97°F) వరకు ఉంటాయి.
విజయవాడ - అమరావతి ప్రాంతం: పాక్షికంగా ఆకాశం మేఘావృతమై ఉండి, చెదురుమదురుగా జల్లులు లేదా స్థానిక ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి.
ఉష్ణోగ్రత: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 33°C (91°F), కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 25°C (77°F) ఉంటుంది.