ఆగష్టు 5, 2026 నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
Weather forecast
భారీ వర్ష హెచ్చరిక: జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ఖమ్మం, నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.
గాలులు: రాష్ట్రవ్యాప్తంగా కొన్ని చోట్ల గంటకు 30-40 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఉపరితల గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
హైదరాబాద్- పరిసర ప్రాంతాలు: ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉండి, అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు లేదా జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది.
గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 29°C-30°C మధ్య, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 22°C-23°C మధ్య నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్, కోస్తా ఆంధ్రప్రదేశ్, యానాం: అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు, అప్పుడప్పుడు కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. వీటితో పాటు ఉరుములు, మెరుపులు కూడా ఉంటాయి.
రాయలసీమ: ప్రధాన ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా తేలికపాటి వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: కోస్తా ప్రాంతాల్లో గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు 31°C-33°C మధ్య ఉండగా, రాయలసీమలోని అంతర్గత జిల్లాల్లో 30°C-32°C మధ్య నమోదవుతాయి.