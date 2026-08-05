06-08-2026.. నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?
తెలంగాణలో పాక్షికంగా ఆకాశం మేఘావృతమై, అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో పాక్షికంగా మేఘావృతమై, తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది.
Weather forecast
ఉష్ణోగ్రతలు (హైదరాబాద్): గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 31°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 23°C.
గాలి హెచ్చరిక: అన్ని జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడా గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ పరిస్థితులు: తీర, ఇతర ప్రాంతాలలో సాధారణ రుతుపవన పరిస్థితులు నెలకొని వుండటంతో, తేలికపాటి నుండి మోస్తరు ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయి.
ఉష్ణోగ్రతలు (తీరప్రాంతం/రాయలసీమ): పగటిపూట తేమతో కూడిన పరిస్థితులతో, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 33°C నుండి 37°C వరకు ఉంటాయి. తీర ప్రాంతాలు: తీరం వెంబడి ఈదురు గాలులతో కూడిన అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయి.