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  4. August 6, 2026: Weather forecast for Andhra Pradesh and Telangana
Written By సెల్వి సెల్వి

06-08-2026.. నాటి తెలుగు రాష్ట్రాల వాతావరణం ఎలా వుందంటే?

Weather forecast
Written By: సెల్వి
Updated: Wed, 5 Aug 2026 (20:01 IST)
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Weather forecast
తెలంగాణలో పాక్షికంగా ఆకాశం మేఘావృతమై, అక్కడక్కడా తేలికపాటి నుండి మోస్తరు జల్లులు కురిసే అవకాశం ఉంది. హైదరాబాద్ నగరంలోని కొన్ని ప్రాంతాలలో పాక్షికంగా మేఘావృతమై, తేలికపాటి వర్షం కురిసే అవకాశం ఉంది. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు (హైదరాబాద్): గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 31°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత సుమారు 23°C. 
 
గాలి హెచ్చరిక: అన్ని జిల్లాల్లోని అక్కడక్కడా గంటకు 30-40 కి.మీ. వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. 
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ వాతావరణ పరిస్థితులు: తీర, ఇతర ప్రాంతాలలో సాధారణ రుతుపవన పరిస్థితులు నెలకొని వుండటంతో, తేలికపాటి నుండి మోస్తరు ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయి. 
 
ఉష్ణోగ్రతలు (తీరప్రాంతం/రాయలసీమ): పగటిపూట తేమతో కూడిన పరిస్థితులతో, గరిష్ట ఉష్ణోగ్రతలు సుమారు 33°C నుండి 37°C వరకు ఉంటాయి. తీర ప్రాంతాలు: తీరం వెంబడి ఈదురు గాలులతో కూడిన అక్కడక్కడా ఉరుములతో కూడిన జల్లులు కురుస్తాయి.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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