Godavari Pushkaralu: గోదావరి పుష్కరాల సమయంలో వైరల్, బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్లతో జాగ్రత్త
2027 గోదావరి పుష్కరాల సమయంలో వైరల్, బ్యాక్టీరియా ఇన్ఫెక్షన్లు, గ్యాస్ట్రోఎంటెరిటిస్ వంటి ఆరోగ్య ప్రమాదాలు పొంచి ఉన్నాయని ఆరోగ్య అధికారులు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. గోదావరి నది పొడవునా మున్సిపల్, పారిశ్రామిక వ్యర్థాలను నదిలోకి వదలడం వల్ల గోదావరి కలుషితమవుతోంది.
ఈ వ్యర్థాలు నదిని కలుషితం చేసి, నీటిని వివిధ హానికరమైన బ్యాక్టీరియాకు వాహకంగా మారుస్తున్నాయి. ఇవి ప్రధానంగా ఉదర, ఊపిరితిత్తులకు సంబంధించిన అనేక రకాల వ్యాధులకు కారణమవుతాయి.
భక్తులు నదిలో స్నానం చేయడానికి ముందు, తర్వాత వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత, పారిశుద్ధ్యాన్ని పాటించాలి, తద్వారా వారు ఆరోగ్య సమస్యల నుండి సురక్షితంగా ఉంటారని తెలిపారు. అదే సమయంలో, నదిలో మునిగిపోయే మరణాలపై అధికారులు నిశితంగా పర్యవేక్షించాల్సిన అవసరం ఉంది.
ఇకపోతే.. జూన్ 26, 2027 నుండి జూలై 7, 2027 వరకు గోదావరి పుష్కరాలను అత్యంత పకడ్బందీగా నిర్వహించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సన్నాహాలు చేస్తున్నప్పటికీ, సుమారు 10 కోట్ల మంది భక్తులకు భద్రత మరియు ఆహ్లాదకరమైన అనుభవాన్ని అందించడం ఒక కష్టతరమైన పనిగా కనిపిస్తోంది.
ఈ కార్యక్రమానికి రాజమహేంద్రవరం ప్రధాన వేదికగా ఉంది, దీని కోసం రూ.3,000 కోట్ల వ్యయం కేటాయించబడింది. అయితే, పుష్కరాలను సురక్షితంగా, ఆహ్లాదకరంగా నిర్వహించడానికి అవసరమైన భారీ సన్నాహాల విషయంలో నగరం ఇంకా సిద్ధంగా ఉన్నట్లు కనిపించడం లేదు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ సాంస్కృతిక రాజధాని అయిన రాజమహేంద్రవరం, 2015 జూలైలో నిర్వహించిన గోదావరి మహా పుష్కరాల ప్రారంభ రోజున 29 మంది భక్తులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన చేదు అనుభవాన్ని ఇప్పటికే చవిచూసింది. 2015 నుండి, నగర జనాభా సుమారు 3.75 లక్షల నుండి 5.70 లక్షలకు పైగా పెరిగింది.
అయితే, జనాభా పరిమాణంలో ఈ విపరీతమైన పెరుగుదల ఉన్నప్పటికీ, రాజమహేంద్రవరంలో మౌలిక సదుపాయాలలో పెద్దగా మెరుగుదల కనిపించలేదు.