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  4. Axis Energy Partners With Lumara To Execute 400 MW Solar Project in Andhra Pradesh
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (20:41 IST)

ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో 400 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టు: లుమారాతో యాక్సిస్ ఎనర్జీ భాగస్వామ్యం

400 MW Solar Project in Andhra Pradesh
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (20:46 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాష్ట్రంలోని నంద్యాల జిల్లా, నందిపాడు గ్రామంలో 400 మెగావాట్ల యుటిలిటీ-స్థాయి సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టు అభివృద్ధి, ఇంజినీరింగ్‌, సామగ్రి సేకరణ, నిర్మాణం(ఈపీసీ) కోసం భారతదేశంలో బ్రూక్‌ఫీల్డ్ యొక్క పునరుత్పాదక ఇంధన వేదిక అయిన లుమారాతో భాగస్వామ్యం చేసుకున్నట్లు యాక్సిస్ ఎనర్జీ ప్రకటించింది. ఈ ప్రాజెక్టు నిర్మాణం, నిర్వహణ దశలలో స్థానికులకు గణనీయమైన ఉపాధి అవకాశాలను కల్పించనుందని అంచనా.
 
ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా, ఈ సౌర విద్యుత్ ప్లాంట్ యొక్క పూర్తి ఈపీసీ పనులను యాక్సిస్ ఎనర్జీ చేపట్టడంతో పాటు, 400 కేవీ పూలింగ్ సబ్‌స్టేషన్ (పీఎస్ఎస్), దానికి అనుబంధంగా ఉన్న 400 కేవీ ట్రాన్స్‌మిషన్ లైన్‌ను కూడా అభివృద్ధి చేయనుంది. ఈ లైన్, ప్రాజెక్టును కర్నూలు III సీటీయూఐఎల్ సబ్‌స్టేషన్‌కు అనుసంధానిస్తుంది. తద్వారా, జాతీయ గ్రిడ్‌కు విద్యుత్‌ను నిరంతరాయంగా తరలించబడుతుందని నిర్ధారిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్ట్‌ను 2027 లోనే ప్రారంభించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నారు.
 
ఈ భాగస్వామ్యంపై యాక్సిస్ ఎనర్జీ జాయింట్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ శ్రీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ, ఈ భాగస్వామ్యం పునరుత్పాదక ఇంధన అభివృద్ధి, ఈపీసీ అమలులో లుమారా యొక్క సామర్థ్యాలను, యాక్సిస్ ఎనర్జీ యొక్క నిరూపితమైన నైపుణ్యాన్ని ఒకచోట చేర్చుతుంది. భారతదేశ ఇంధన పరివర్తనను వేగవంతం చేస్తూ, దాని దీర్ఘకాలిక పర్యావరణ పరిరక్షణ ఆశయాలకు మద్దతునిచ్చే ప్రపంచ స్థాయి పునరుత్పాదక ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలను అభివృద్ధి చేయడానికి మేమంతా ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాము అని అన్నారు.
 
ఈ భాగస్వామ్యం సౌర, పవన, ప్రసార మరియు బ్యాలెన్స్-ఆఫ్-ప్లాంట్ మౌలిక సదుపాయాల రంగాలలో నిరూపితమైన సామర్థ్యాలతో, భారతదేశంలోని ప్రముఖ పునరుత్పాదక ఇంధన డెవలపర్లు, ఈపీసీ కంపెనీలలో ఒకటిగా యాక్సిస్ ఎనర్జీ స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేస్తుంది. ఈ కంపెనీ భారతదేశవ్యాప్తంగా పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టుల యొక్క విభిన్న పోర్ట్‌ఫోలియోను కలిగి వుంది. ఇందులో 1.5 GWకు పైగా ప్రారంభించబడిన ప్రాజెక్టులు మరియు పవన, సౌర, హైబ్రిడ్ ప్రాజెక్టులతో కూడిన 8 GW పైగా అభివృద్ధి దశలో ఉన్న ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి.
 
భారతదేశంలో భారీ స్థాయి పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టుల అభివృద్ధి ద్వారా స్వచ్ఛ ఇంధన పరివర్తనను వేగవంతం చేసేందుకు బ్రూక్‌ఫీల్డ్ ఇటీవల లుమారా ను ప్రారంభించింది. సుమారు 600 మిలియన్ డాలర్ల పెట్టుబడితో, సౌర, పవన మరియు బ్యాటరీ శక్తి నిల్వ వ్యవస్థల (బెఎస్) పరిధిలో ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్ యొక్క ప్రారంభ పోర్ట్‌ఫోలియో 6 GW (గిగావాట్ల) స్థాయిని దాటుతుందని అంచనా. వాణిజ్య, పారిశ్రామిక వినియోగదారులకు నమ్మకమైన, సౌకర్యవంతమైన స్వచ్ఛమైన విద్యుత్‌ను వేగంగా అందించేందుకు, లుమారా సంస్థ పీపీఏ కాంట్రాక్టులు, గ్రిడ్ కనెక్టివిటీ, భూసేకరణ వంటి కీలకమైన అభివృద్ధి అవరోధాలను పరిష్కరించడంపై దృష్టి సారిస్తుంది. ఈ ప్లాట్‌ఫారమ్‌కు బ్రూక్‌ఫీల్డ్ యొక్క క్యాటలిటిక్ ట్రాన్సిషన్ ఫండ్(సిటిఎఫ్) మద్దతు ఇస్తోంది, ఇది అభివృద్ధి చెందుతున్న మార్కెట్లలో స్వచ్ఛ ఇంధనం, పరివర్తన పెట్టుబడులను ప్రోత్సహించడానికి బ్రూక్‌ఫీల్డ్ యొక్క విస్తృత నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది. 
 
తన విస్తృత వృద్ధి వ్యూహంలో భాగంగా, భారతదేశంలో భారీ స్థాయి పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టులను అభివృద్ధి చేయడం, విస్తరించడంపై దృష్టి సారించిన ఎవ్రెన్ అనే 51:49 జాయింట్ వెంచర్‌ను స్థాపించడానికి యాక్సిస్ ఎనర్జీ 2023లో బ్రూక్‌ఫీల్డ్‌తో చేతులు కలిపింది. ఈ భాగస్వామ్యం, యాక్సిస్ ఎనర్జీ యొక్క బలమైన ప్రాజెక్ట్ అభివృద్ధి , నిర్వహణ సామర్థ్యాలను, బ్రూక్‌ఫీల్డ్ యొక్క ప్రపంచవ్యాప్త పెట్టుబడి నైపుణ్యం, పునరుత్పాదక శక్తి రంగంలోని ట్రాక్ రికార్డ్‌తో మిళితం చేస్తుంది. ముఖ్యంగా పవన, సౌర మరియు శక్తి నిల్వ ప్రాజెక్టులపై ఇది దృష్టి సారిస్తుంది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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