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  4. Balakrishna’s Hindupur: TDP Alliance Claims Edge in Polls
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 27 October 2026 (19:17 IST)

హిందూపురంలో టీడీపీ ఆధిక్యం.. రూ. 500 కోట్ల అభివృద్ధి.. కానీ లెక్కలో రూ.100 కోట్లే

Balakrishna
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 27 Oct 2026 (19:17 IST)
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Balakrishna
శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలో జరగనున్న మున్సిపల్ ఎన్నికల ప్రచారంలో, నటుడు, ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న హిందూపురంలో, తాము చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులను టీడీపీ నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రధానంగా ప్రస్తావిస్తోంది.
 
స్థానిక సమాచారం ప్రకారం, నియోజకవర్గంలో చేపట్టిన అభివృద్ధి పనులు, తమకున్న రాజకీయ పట్టు కారణంగా మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో తమకు అనుకూల పరిస్థితి ఉందని ఈ కూటమి పేర్కొంటోంది. అయితే, ఈ అంచనాలకు స్వతంత్రంగా ధృవీకరించబడిన ఓటర్ల సర్వేల మద్దతు లేదు.
 
హిందూపురంలో సుమారు రూ. 500 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులు చేపట్టామని లేదా ప్రతిపాదించామని చెబుతున్నారు. ఇందులో మౌలిక సదుపాయాల కల్పన కోసం రూ.100 కోట్లు కేటాయించినట్లు సమాచారం. ఈ గణాంకాలను అధికార కూటమి తమ ప్రచారంలో వాడుకుంటోంది. అయితే ఈ వ్యయానికి సంబంధించి, పనులు ఎంతవరకు పూర్తయ్యాయనే విషయాలపై అధికారిక ధృవీకరణ అవసరం. 
 
టీడీపీ-జనసేన-బీజేపీ కూటమి తరపున మున్సిపల్ చైర్‌పర్సన్ అభ్యర్థిగా పి.ఎస్. మంజునాథ్ పోటీ చేస్తున్నారు. ఆయన ఇప్పటికే తన నామినేషన్‌ను దాఖలు చేయడంతో పాటు, పార్టీ నుంచి బి-ఫారమ్ కూడా అందుకున్నారు.

బాలకృష్ణ చేపట్టిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను, నియోజకవర్గంలో జరిగిన పనులను వివరిస్తూ ఈ కూటమి ప్రజల మద్దతును కోరుతోంది. అలాగే, కూటమిలోని మూడు పార్టీల మధ్య సమన్వయంపై కూడా స్థానిక నాయకులు దృష్టి సారిస్తున్నారు. మరోవైపు, ఏఐఎంఐఎం పార్టీ నుంచి ఇమ్రాన్ బాషా చైర్‌పర్సన్ అభ్యర్థిగా బరిలోకి దిగారు. దీనితో పోటీలో మరో అభ్యర్థి చేరారు. 
 
స్థానిక కథనాల ప్రకారం టీడీపీ కూటమి తమ గెలుపుపై ​​ధీమాగా ఉన్నప్పటికీ, ప్రజల మద్దతు ఏ స్థాయిలో ఉందనేది ఎన్నికల ఫలితాల తర్వాతే స్పష్టమవుతుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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