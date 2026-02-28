Banana Prices: భారీగా తగ్గిన అరటి ధరలు.. రైతులకు తప్పని కష్టాలు
మార్కెట్ ధరలు గణనీయంగా తగ్గడంతో రాయలసీమ వ్యాప్తంగా అరటి రైతులు మరోసారి కష్టాల్లో పడ్డారు. ఇటీవలి వారాల్లో టన్నుకు దాదాపు రూ.22,000 నుండి రూ.15,000కు పడిపోయింది, దీనివల్ల మంచి పంట పండినప్పటికీ సాగు ఖర్చులను తిరిగి పొందలేక రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు.
ఈ సంవత్సరం ప్రారంభంలో ఆశలు తిరిగి పొందిన రైతులు ఇప్పుడు కొత్త నష్టాలను ఎదుర్కొంటున్నారు. జనవరిలో, ధరలు టన్నుకు దాదాపు రూ.25,000 కు చేరుకున్నాయి. నెలల తరబడి కష్టాల తర్వాత లాభదాయకమైన రాబడిపై అంచనాలు పెరిగాయి. అయితే, ధరలు తగ్గడం వారి అవకాశాలను మరోసారి దెబ్బతీసింది.
స్థానిక మార్కెట్లలో, గతంలో కిలోకు రూ.40-రూ.45కి అమ్మిన అరటిపండ్లు ఇప్పుడు కిలోకు రూ.22-రూ.25 మాత్రమే పలుకుతున్నాయి. ఇది ధరల పతనం తీవ్రతను మరింత హైలైట్ చేస్తుంది. సాగుదారులకు ఇది మొదటి ఎదురుదెబ్బ కాదు. నవంబర్ 2025లో, అరటి ధరలు టన్నుకు రూ.2,000-రూ.3,000 వరకు పడిపోయాయి. దీనివల్ల చాలా మంది రైతులు కూలీ ఖర్చులను భరించడానికి కూడా రాబడి లేకపోవడంతో పొలాల్లోనే తమ పంటను వదిలివేయవలసి వచ్చింది.
కడప, కర్నూలు, నంద్యాల, అనంతపురం జిల్లాల్లో, ఈ పంట దాదాపు 50,000 హెక్టార్లలో పండిస్తున్నారు. ఎకరానికి సగటున 20 టన్నుల దిగుబడి వస్తుంది. రైతులు ఎకరానికి సాగు కోసం దాదాపు రూ.1.5 లక్షల వరకు పెట్టుబడి పెడతారు.