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  4. Bapatla Police Rescue 6-Month-Old Infant, Nab Kidnappers In 24 Hours
Written By సెల్వి
Last Updated : Saturday, 4 July 2026 (15:51 IST)

చీరాలలో ఆరునెలల పసిబిడ్డ కిడ్నాప్.. లక్షకు విక్రయం.. 24 గంటల్లో కనిపెట్టేశారుగా..

Bapatla Police
BY: సెల్వి
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (15:36 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (15:51 IST)
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Bapatla Police
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని చీరాల పట్టణంలో శనివారం జరిగిన కిడ్నాప్ ఘటనలో, జిల్లా పోలీసులు 24 గంటల వ్యవధిలోనే ఆరు నెలల పసిబిడ్డను రక్షించి, నలుగురు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు. బాపట్ల జిల్లా ఎస్పీ బి. ఉమామహేశ్వర్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, కృష్ణా జిల్లా మచిలీపట్నానికి చెందిన ఒక జంట.. వీరు పనికిరాని వస్తువులను ఏరుకుంటూ జీవనం సాగిస్తుంటారు. ఉపాధి కోసం చీరాలకు వచ్చి, పట్టణంలోని త్రీ-రోడ్ జంక్షన్ వద్ద ఒక దుకాణం ముందు నిద్రిస్తుండగా, గుర్తుతెలియని ఇద్దరు వ్యక్తులు ఆ పసిబిడ్డను ఎత్తుకెళ్లారు. 
 
ఆ తల్లిదండ్రులు వెంటనే స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్‌ను ఆశ్రయించారు. ఈ కేసును తీవ్రంగా పరిగణించిన పోలీసులు, ఆ పసిబిడ్డ ఆచూకీ కనుగొనేందుకు ఏడు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేశారు. సీసీటీవీ కెమెరాల దృశ్యాలను పరిశీలించడంతో పాటు.. నిందితులను గుర్తించడంలో కీలక పాత్ర పోషించిన పోలీస్ శాఖకు చెందిన 360-డిగ్రీ సీసీటీవీ సాంకేతికతను కూడా వినియోగించారు. నిందితులైన దాసరి శ్రీను, దాసరి సంజీవరావు ఆ పసిబిడ్డను అపహరించి, కట్టా ఆదినారాయణ, అతని భార్యకు రూ. లక్షకు విక్రయించినట్లు విచారణలో తేలింది. వివాహమై దాదాపు 25 ఏళ్లుగా పిల్లలు లేని ఆ దంపతులు, నిందితుల నుండి ఆ బిడ్డను కొనుగోలు చేసినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. 
 
పోలీసులు నిరంతర కృషి చేసి, నలుగురు నిందితులను అదుపులోకి తీసుకుని, పసిబిడ్డను సురక్షితంగా కాపాడారు. శనివారం ఆ బిడ్డను తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు. నిందితులందరిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్పీ తెలిపారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. అపహరణకు గురైన పసిబిడ్డను 24 గంటల్లోనే గుర్తించి కాపాడినందుకు బాపట్ల జిల్లా ఎస్పీ ప్రత్యేక బృందాలను అభినందించారు.
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సెల్వి

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