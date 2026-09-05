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  4. Bapatla Suryalanka and Chirala beaches are amazing; I didn-t expect this: Actor Srikanth (Video)
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Updated : Saturday, 5 September 2026 (16:50 IST)

బాపట్ల సూర్యలంక- చీరాల బీచ్ అదిరిపోయింది, నేను ఎక్స్‌పెక్ట్ చేయలా: హీరో శ్రీకాంత్, వీడియో

Actor Srikanth at Suryalanka Beach
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Sat, 5 Sep 2026 (16:50 IST)
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బాపట్ల సూర్యలంక- చీరాల బీచ్ విహార కేంద్రం అద్భుతంగా వుందంటూ టాలీవుడ్ హీరో శ్రీకాంత్ అన్నారు. ఆయన సముద్ర తీరంలో కొద్దిసేపు పర్యాటక పడవలో బోటు షికారు చేసారు. ఇక్కడ చాలా ఆహ్లాదకరంగా వుందనీ, బస చేసేందుకు గదులు కూడా చాలా నీట్ గా వున్నాయన్నారు. ఫుడ్ కూడా సింప్లి సుపర్బ్ అంటూ కితాబిచ్చారు. ఇంతకుముందు తాము గోవా బీచ్ కు వెళ్లేవారమనీ, ఇకపై బాపట్ల సూర్యలంక-చీరాల బీచ్‌కే వస్తామని చెప్పారు.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ తీరప్రాంతంలో సముద్ర విహారానికి, సాంప్రదాయ చేనేత వస్త్రాలకు చీరాల - సూర్యలంక ప్రాంతాలు అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన పర్యాటక వేదికలు. బాపట్లలోని సూర్యలంక బీచ్ ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే... సూర్యలంక బీచ్ వద్ద సముద్ర తీరం చాలా సమతలంగా, లోతు తక్కువగా ఉంటుంది. కుటుంబంతో సహా అలలలో సురక్షితంగా ఆడుకోవడానికి ఇది ఎంతో అనుకూలమైనది.
 
బీచ్ ఒడ్డునే రిసార్టులున్నాయి. APTDC ఆధ్వర్యంలోని 'హరిత రిసార్ట్' నేరుగా బీచ్ ఒడ్డునే ఉంటుంది. రూమ్‌ల నుంచే సముద్ర అందాలను, అలల చప్పుడును ఆస్వాదించవచ్చు. ఇక్కడ సూర్యోదయం అద్భుతమైన అనుభవాన్ని కలిగిస్తుంది. ఇక్కడ ఉదయాన్నే కనిపించే సూర్యోదయ (Sunrise) దృశ్యాలు పర్యాటకులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంటాయి. హైదరాబాద్, విజయవాడ నుంచి బాపట్ల రైల్వే స్టేషన్ మీదుగా ఎన్నో రైళ్లు వెళ్తుంటాయి. బాపట్ల రైల్వే స్టేషన్ నుండి కేవలం 9 కిలోమీటర్ల దూరంలోనే ఈ బీచ్ వుంటుంది. అందువల్ల విజయవాడ, గుంటూరు, హైదరాబాద్ ప్రజలకు ఇది ప్రముఖ వీకెండ్ డెస్టినేషన్‌గా మారింది.
 
చీరాల ప్రత్యేకతలు ఏమిటంటే... ఇక్కడ ప్రసిద్ధ చేనేత వస్త్రాలు లభిస్తాయి. చీరాలను 'క్షీరపురి' అని పిలుస్తారు. ఇక్కడ తయారుచేసే కాటన్, పట్టు చీరలు, హ్యాండ్లూమ్ డిజైన్లు దేశవ్యాప్తంగా ఎంతో ప్రసిద్ధి చెందాయి. బీచ్ ట్రిప్‌తో పాటు తక్కువ ధరకే నాణ్యమైన చేనేత వస్త్రాలను కొనుగోలు చేయవచ్చు. చీరాలకు దాదాపు 6 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఓడరేవు బీచ్, రామాపురం బీచ్‌లు ఉన్నాయి. సూర్యలంకతో పోలిస్తే ఇవి కాస్త ప్రశాంతంగా, జనసందడి తక్కువగా ఉంటాయి.
 
ఓడరేవు మత్స్యకార తీరం కావడంతో ఉదయాన్నే పడవలపై వచ్చే తాజా చేపలు, రొయ్యలను కొనుగోలు చేసే వెసులుబాటు, స్థానిక సీఫుడ్ రుచులు ఇక్కడ ప్రత్యేక ఆకర్షణ.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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