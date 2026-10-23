వైకాపా మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డికి బత్తులపల్లి సీఐ సవాల్.. దమ్ముంటే నిరూపించు (వీడియో)
వైకాపా మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డికి సత్యసాయి జిల్లా బత్తలపల్లి సీఐ ప్రభాకర్ బహిరంగ సవాల్ విసిరారు. తనపై చేసిన ఆరోపణలను దమ్ముంటే నిరూపించాలని డిమాండ్ చేశారు. ఈ మేరకు సీఐ ప్రభాకర్ ఓ వీడియోను విడుదల చేశారు. తాను రాజకీయ నాయకుడిని కాదని, నిజాయితీ గల పోలీసు అధికారిని అని పేర్కొన్న సీఐ ప్రభాకర్, అప్పట్లో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు తమకు రక్షణ కల్పించమని కోరగా, వారిని తన వాహనంలో సురక్షితంగా తీసుకెళ్లి నామినేషన్లు దాఖలు చేయించానని తెలిపారు. ఆ సమయంలో తనపై రాయి పడిందని, అదృష్టవశాత్తూ హెల్మెట్ ధరించి ఉండటంతో తల పగిలిపోకుండా తప్పిపోయిందని ఆయన చెప్పారు. తాను లంచం తీసుకున్నానని నిరూపించే ధైర్యం ఉంటే కోర్టులో నిరూపించాలని కేతిరెడ్డికి సవాల్ విసిరిన సీఐ, లేని పక్షంలో ఆయనపై క్రిమినల్, సివిల్ కేసులు నమోదు చేస్తానని హెచ్చరించారు.
అంతకుముందు బత్తలపల్లి ఎంపీటీసీ నామినేషన్ల ప్రక్రియకు సంబంధించి మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి వెంకటరామిరెడ్డి సంచలన ఆరోపణలు చేశారు. వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల నుంచి డబ్బులు తీసుకుని, సీఐ ప్రభాకర్ మూడు నామినేషన్లను ఆమోదించారని ఆయన ఫేస్బుక్ లైవ్లో ఆరోపించారు. ఈ ఆరోపణలను సీఐ ప్రభాకర్ ఖండించారు. ఎవరికి, ఎంత డబ్బు ఇచ్చారో ఆధారాలు చూపించాలని ఆయన సవాల్ విసిరారు. లేని పక్షంలో, వారిపై క్రిమినల్ కేసులతో పాటు పరువు నష్టం దావా కూడా వేస్తానని హెచ్చరించారు. వీటిపై సీఐ ప్రభాకర్ శుక్రవారం స్పందించి, ఓ వీడియోను విడుదల చేశారు.